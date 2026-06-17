Así queda la tabla HISTÓRICA de goleadores de los Mundiales, tras los goles de Messi y Mbappé

Kylian Mbappé y Lionel Messi debutaron este martes 16 de junio en la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM y ambos jugadores se estrenaron como goleadores de sus respectivas selecciones para aumentar su cuota goleadora y acercarse cada vez más al récord absoluto de máximos romperredes en la historia de los Mundiales.

Te puede interesar: La Fecha y HORARIO para ver Colombia vs Uzbekistán; el debut de James Rodríguez en el Mundial 2026 en el Estadio Ciudad de México

¡PARTIDAZO DE LOCURA! Países Bajos y Japón firman un vibrante empate en el Mundial 2026

Mbappé y Messi marcaron goles y pelean la tabla histórica de goleadores

Todo parece indicar que el récord absoluto de Mirolslav Klose tiene las horas contadas y es cuestión de tiempo para Kylian Mbappé y Lionel Messi rompan su marca de 16 goles que lo mantiene como máximo anotador en la historia de las Copas Mundiales.

Mbappé marcó un doblete este martes en su presentación ante Senegal para llegar a 14 anotaciones, mientras que Messi apareció en el juego ante Argelia para abrir el marcador de su Selección

Este martes, el delantero francés se separó de Pelé, con quien compartía 12 goles, y llegó a las 14 anotaciones en tres Copas Mundiales, incluyendo su hat trick en la Final de Qatar 2022 que sirvió para muy poco.

Sin embargo, más tarde Lionel Messi convirtió un hat trick para igualar a Klose con 16 goles como los máximos goleadores históricos en Copas Mundiales y solo necesita de una anotación más para escribir un nombre en solitario.

Tabla histórica de goleadores en Copas Mundiales de la FIFA



Miroslav Klose | Alemania - 16 goles

Lionel Messi | Argentina - 16 goles

Ronaldo | Brasil - 15 goles

Gerard Müller | Alemania - 14 goles

Kylian Mbappé | Francia - 14 goles

Just Fontaine | Francia - 13 goles

Pelé | Brasil - 12 goles

Te puede interesar: Por qué Luca Zidane juega con Argelia si su papá Zinedine es de Francia

