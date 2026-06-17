El récord que Cristiano Ronaldo puede conseguir este Mundial 2026 y que Messi no podría alcanzar

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ está siendo testigo de los últimos destellos de la rivalidad más grande del siglo XXI. Mientras Lionel Messi sigue engrosando su leyenda, tras su reciente triplete contra Argelia con el que llevó su cuenta a 16 goles en torneos mundialistas y así igualó a Miroslav Klose como máximo goleador en la historia de las Copas del Mundo, ahora todas las miradas se dirigen hacia Cristiano Ronaldo. El portugués se encuentra ante una oportunidad de oro: sellar un récord inédito que, por cuestiones cronológicas y estadísticas, el capitán argentino ya no puede igualar: marcar en seis Mundiales consecutivos.

Messi solo ha anotado en 5

Messi está por sellar una actuación majestuosa en esta edición, consolidándose como uno de los máximos anotadores de la historia. Sin embargo, su trayectoria mundialista registra un vacío en Sudáfrica 2010, año en el que, pese a su gran juego, no pudo anotar a ninguno de sus rivales. Ese detalle es el que impide que el argentino alcance la marca de anotar en seis ediciones distintas.

Por el contrario, el delantero portugués, que también disputa su sexta Copa del Mundo, ha logrado ver portería en cada una de sus participaciones previas: 2006, 2010, 2014, 2018 y 2022. Entonces, si Cristiano logra marcar al menos un gol en el presente torneo, se convertirá en el primer jugador en toda la historia del balompié en anotar en seis mundiales diferentes.

Aunque sea un récord imposible de alcanzar para Lionel Messi es importante resaltar que el hecho de que Lionel tenga un “mundial menos sin anotar” solo evidencia el gran nivel que tuvo en las otras Copas del Mundo siendo la de Catar 2022 la mejor, en esta edición logró anotar en 7 ocasiones.

Por otro lado, CR7 tiene la oportunidad de igualar un récord que de momento solo tiene Messi, en la Copa del Mundo de Catar 2022, Messi se convirtió en el único jugador en anotar en todas las fases de un mundial: Fase de grupos, octavos de final, cuartos de final, semifinal y final.

¿A qué hora es el debut de CR7?

En punto de las 11 de la mañana, Portugal debuta en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ ante República del Congo, el camino de la última Copa del Mundo de CR7 comienza hpy.

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