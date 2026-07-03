¿Preocupación para el Vasco? Esta podría ser la estrategia de Inglaterra para ganarle a México y eliminarlo del Mundial

México se prepara para jugar uno de los partidos más importantes de su historia. El próximo domingo 5 de julio, enfrentará a Inglaterra por un lugar en los Cuartos de Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ en su casa, el Estadio Ciudad de México. El escenario se presenta hostil para el combinado europeo, que cambiaría su forma de jugar para afrontar este partido atípico en la altura de la capital mexicana.

De acuerdo a la información que comparten diversos medios británicos, Inglaterra no buscará dominar el juego contra México con un futbol ofensivo y de presión alta. La idea central de Thomas Tuchel podría apostar a realizar un partido más conservador, con bloque bajo, ritmo lento y mucho control emocional para sobrevivir a la altura de la Ciudad de México.

|México enfrentará a Inglaterra en los octavos de final

Inglaterra podría plantear un juego áspero contra México

El medio The Guardian señala que el equipo de los Tres Leones podría utilizar una táctica de “Total Arsenalball” a modo de ironía. Este estilo de juego no se refiere a un futbol brillante, sino a una versión muy pragmática: bajar el ritmo, defender cerca del área, cortar la emoción del partido, tardar en los saques de banda, cuidar la pelota parada y salir rápido al contragolpe. En otras palabras: hacer un partido incómodo para México.

TE PUEDE INTERESAR:



Esta forma de jugar tiene un argumento táctico sólido: Inglaterra no debe permitir un partido abierto porque México tiene velocidad por las bandas y puede atacar espacios si el rival juega con la línea defensiva adelantada. Además, la misma fuente menciona que Declan Rice no está al 100%, que el costado derecho inglés genera dudas y que la presión ante República Democrática del Congo fue desordenada.

La prensa inglesa considera que el partido entre México e Inglaterra es un volado debido a la altitud de la sede en la que se disputará el duelo|Crédito: @England

Inglaterra ya sabe lo que es sufrir en suelo mexicano

El futbol inglés tiene presente el antecedente del Mundial de 1986. En aquella justa mundialista jugada en México, Inglaterra sufrió mucho las condiciones, tuviendo que dejar de presionar alto. Su desempeño mejoró cuando decidió replegarse, administrar energía y jugar de forma más contenida. Por esta razón, Tuchel implementaría una táctica similar para enfrentar al equipo de Javier Aguirre.

Por otro lado, el once inicial de Inglaterra podría sufrir cambios como la inclusión de Morgan Rogers para sumar un mediocampista extra al equipo. Existe la posibilidad de que Ezri Konsa se mueva al lateral derecho para sumar la experiencia de John Stones en la defensa central. Según el análisis de The Guardian, las bandas podrían ser más importantes que el propio Harry Kane en Inglaterra para este duelo.