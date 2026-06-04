Prácticas dobles y más tiempo: la estrategia de Messi y Argentina para buscar un nuevo campeonato

La Selección de Argentina llegará a la Copa Mundial de la FIFA 2026™ como una de las principales candidatas al título. Actualmente, son los vigentes campeones defensores al haber obtenido el trofeo en la edición de Qatar 2022. Sin embargo, su ambición no se apagó y el equipo de Lionel Scaloni buscará sumar su cuarta estrella al escudo: para ello han planificado una estrategia superior a la que utilizaron cuatro años atrás.

Resulta que en la edición anterior, el cuadro sudamericano se juntó solamente dos días antes del amistoso contra Emiratos Árabes Unidos, el cual se jugó un 16 de noviembre de 2022, a solo seis días de su debut mundialista en Qatar. Allí fue cuando el entrenador notó que habían futbolistas que no estaban en su mejor estado físico. Por esta experiencia, Argentina cambió su estrategia para afrontar la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

Argentina modificó sus entrenamientos para su preparación mundialista|Crédito: @AFASeleccionEN / X

La nueva estrategia de Argentina para revalidar su título de campeón mundial

Para afrontar esta nueva edición que se llevará a cabo en México, Estados Unidos y Canadá, el cuerpo técnico del seleccionado argentino decidió tener una preparación con mayor duración. Comenzaron con los entrenamientos el lunes 1 de junio, es decir, cinco días antes de su primer amistoso. Este próximo sábado 6 de junio, la ‘Albiceleste’ enfrentará a Honduras en el Kyle Field (de la Universidad de Texas A&M).

Esta nueva preparación tiene un objetivo concreto: no repetir lo sucedido en Qatar 2022 y llegar con lo justo al certamen internacional. Scaloni pretendía tener entre cinco o seis entrenamientos antes de disputar su primer amistoso previo al inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

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Además, Argentina no estuvo realizando prácticas comunes. El cuerpo técnico organizó entrenamientos de larga duración, de un tiempo de entre 3 a 4 horas, ya que también incluyen trabajos de gimnasio. Cabe destacar que las prácticas suelen tener una duración de 2 horas, dejando en claro que la ‘Albiceleste’ irá a por todas en esta edición.

Warming up 🔌 pic.twitter.com/ihsywLP942 — Selección Argentina in English (@AFASeleccionEN) June 4, 2026

El camino de Argentina en la Fase de Grupos

Argentina iniciará la defensa del título mundial en el Grupo J de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, donde enfrentará a Argelia, Austria y Jordania. El debut será ante Argelia el 16 de junio en Kansas City, un primer examen clave para encaminar la clasificación y evitar presión en una zona donde parte como favorita.

Luego, la Selección de Scaloni viajará a Dallas para disputar sus dos partidos restantes: el 22 de junio frente a Austria y el 27 de junio contra Jordania. No es menor: con el nuevo formato, avanzan los dos primeros de cada grupo y los mejores terceros, por lo que Argentina tendrá margen, pero también la obligación de imponer jerarquía desde el arranque.

TV Azteca transmitirá 32 partidos EN VIVO y GRATIS

La mejor televisora del país transmitirá 32 partidos EN VIVO y GRATIS de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, incluyendo el debut de México ante Sudáfrica, los tres juegos del combinado nacional en Fase de Grupos, duelos de alto impacto como Brasil vs Marruecos, Argentina vs Argelia, Uruguay vs España y Colombia vs Portugal, además de partidos de dieciseisavos, octavos, cuartos, las dos semifinales y la gran final del torneo.