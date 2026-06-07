Estrella de CONCACAF se pierde la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Las lesiones han mermado a las selecciones de CONCACAF antes de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y ahora Canadá ha sufrido otra baja importante. Moïse Bombito, una estrella del conjunto canadiense se pierde el torneo por problemas en una pierna. A su baja hay que sumar la de Marcelo Flores y la de Alphonso Davies.

El defensor del OGC Niza sufrió una fractura de tibia en octubre del año pasado y fue operado. El objetivo era que Bombito estuviera listo para disputar la Copa Mundial de la FIFA 2026™ si se recuperaba plenamente. Lamentablemente, el nacido en Montreal no está los suficientemente sano como para disputar el torneo. Fue titular en el partido amistoso contra Uzbekistán, donde Canadá se impuso 2-0, pero solo pudo jugar 31 minutos por las dolencias.

Moïse Bombito is out of the #FIFAWorldCup, per @TSNScianitti.



Bombito is set to be replaced as his surgically repaired leg is not healthy enough. The decision has been made to prioritize his long-term health. pic.twitter.com/dtcxjXa9Vb — TSN (@TSN_Sports) June 7, 2026

Bombito ha crecido de manera espectacular desde que se convirtió en profesional en 2020. Pasó por múltiples equipos de Estados unidos, pero su salto de calidad más alto fue cuando fue traspasado de los Colorado Rapids al futbol francés en una operación que costó 7 millones de euros tras año y medio en la MLS.

Las alternativas para que el entrenador Jesse Marsch pueda reemplazar a la estrella de CONCACAF están definidas. Los cuatro defensores centrales en la convocatoria final son Alfie Jones, del Middlesborough; Derek Cornelius, del Olympique Marseille; Joel Waterman del Chicago Fire y Luc de Fougerolles del FCV Dender. Por ahora no se ha anunciado al jugador que completará la lista de 26 jugadores antes del debut contra Bosnia-Herzegovina en Toronto el próximo 12 de junio.

La afición de Canadá se prepara para el arranque del Mundial 2026|Siphiwe Sibeko/REUTERS

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