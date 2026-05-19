La estrella de Cruz Azul que siempre juega la final de la Liga BBVA MX, pero con distintos equipos

Mientras Joel Huiqui tiene una cuenta pendiente personal que quiere saldar en la final de Cruz Azul vs. Pumas, hay un jugador de La Máquina que esconde una historia verdaderamente insólita. Un delantero estrella del actual Clausura 2026 ha conseguido una hazaña en la era moderna de torneos cortos. Es un amuleto para acceder a la Gran Final de la Liga BBVA MX.

El atacante estrella detrás de esta espectacular marca histórica en el futbol mexicano es Nicolás Ibáñez. El actual goleador de la Máquina Celeste se consolidó rápidamente como un especialista absoluto en disputar partidos definitivos por el campeonato. Pues alcanzó su sexta final de la Liga MX en las últimas 9 que se disputaron.

Todas las finales que disputó Nicolás Ibáñez en la Liga BBVA MX

El delantero Nico Ibáñez registra una marca sobresaliente de seis finales jugadas en sus últimos nueve certámenes de liga mexicana. Su historial personal arroja un saldo de dos trofeos levantados y tres dolorosos subcampeonatos obtenidos. Esta impresionante regularidad la forjó defendiendo la camiseta de Pachuca, posteriormente con Tigres y ahora defendiendo los colores celestes.

Clausura 2022: Pachuca 2-3 Atlas (resultado global tras 0-2 en la ida y 2-1 en la vuelta)

Pachuca 2-3 Atlas (resultado global tras 0-2 en la ida y 2-1 en la vuelta) Apertura 2022: Pachuca 8-2 Toluca (resultado global tras 5-1 en la ida y 3-1 en la vuelta)

Pachuca 8-2 Toluca (resultado global tras 5-1 en la ida y 3-1 en la vuelta) Clausura 2023: Tigres 3-2 Chivas (resultado global tras 0-0 en la ida y 3-2 en la vuelta en tiempo extra)

Tigres 3-2 Chivas (resultado global tras 0-0 en la ida y 3-2 en la vuelta en tiempo extra) Apertura 2023: Tigres 1-4 América (resultado global tras 1-1 en la ida y 0-3 en la vuelta)

Tigres 1-4 América (resultado global tras 1-1 en la ida y 0-3 en la vuelta) Apertura 2025: Tigres 2-2 Toluca (resultado global tras 1-0 en la ida y 1-2 en la vuelta)

Tigres 2-2 Toluca (resultado global tras 1-0 en la ida y 1-2 en la vuelta) Clausura 2026: Cruz Azul vs Pumas UNAM (resultado global por definirse en la gran final)

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Los números de Nicolás Ibáñez en Cruz Azul

Pese a enfrentar una inoportuna lesión muscular en el gemelo que interrumpió su ritmo competitivo con Cruz Azul, el delantero demostró jerarquía inmediata en su llegada a la institución cementera. Los registros estadísticos del punta argentino son estos en el torneo Clausura 2026: