Joel Huiqui tiene una cuenta pendiente personal que quiere saldar en la final de Cruz Azul vs. Pumas

Cruz Azul y Pumas se disputarán el título del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX, 2 clubes que son comandados por entrenadores mexicanos, entre ellos Joel Huiqui, quien tiene una cuenta personal que quiere saldar en la Gran Final. Conoce qué pasará con el exdefensa tras el término del torneo.

Huiqui quiere sacarse la espinita que tiene enterrada desde el 2011, cuando el conjunto de la UNAM venció a Morelia para levantar su último título de liga. Lo anterior, ya que el ahora entrenador de la Máquina era jugador del conjunto de Michoacán que no pudo lograr la hazaña de coronarse en el Estadio Olímpico Universitario, mejor conocido como CU, donde se disputará el partido de vuelta de la Gran Final del Clausura 2026.

El ahora entrenador perdió una final como futbolista contra Pumas en 2011.|Glorias Pasadas

El canterano de Cruz Azul y su equipo dejaron escapar el título de aquel torneo ante el conjunto universitario, que desde entonces no gana un título de la Liga BBVA MX y que en este año cumple 15 años sin alcanzar la gloria, tiempo que se puede alargar en caso de que Joel cobre su venganza y salga victorioso.

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El panorama de Joel Huiqui con Cruz Azul

El exdefensa es canterano de Cruz Azul, por lo que después de colgar los botines y prepararse, ingresó al equipo de sus amores para comenzar su carrera en los banquillos. Comenzó con las categorías menores hasta alcanzar el primer equipo como auxiliar institucional.

Huiqui ya tocó la gloria con la Máquina desde los banquillos, al ser el auxiliar técnico de Vicente Sánchez, quien consiguió el título de la Concachampions en 2025. Posteriormente, continuó en el mismo cargo tras la contratación de Nicolás Larcamón.

Tras la salida del argentino, la directiva le dio la oportunidad a Huiqui, quien lleva 5 partidos dirigidos y ya tiene al conjunto de la Noria en una nueva final del futbol mexicano. El ahora entrenador celeste tiene su puesto asegurado en caso de que salga campeón, pues así lo dio a conocer el presidente Víctor Velázquez.