Estrella mundialista llegaría a reforzar Cruz Azul: tuvo un campeonato en su país y es crack

La afición de Cruz Azul aplaude la humildad de sus jugadores , pero también valora que la directiva se concentre en el mercado de fichajes para mejorar su plantilla de cara al Clausura 2026. En ese sentido, la rama femenil hizo la tarea y ya está a solo detalles de oficializar a su séptimo refuerzo: se trata de una estrella campeona en su país y que es crack.

Según distintos reportes especializados en futbol femenil, Andrea América Frías está a tan solo un paso de firmar como refuerzo de Cruz Azul femenil. Esto de la rama femenil es muy distinto a la mala noticia que recibió Cruz Azul varonil de cara al Clausura 2026 . Hay que ver si finalmente se da y rinde, pero a priori es un refuerzo muy interesante.

¿Quién es Andrea América Frías, la estrella que refuerza a Cruz Azul femenil?

Andrea América Frías es una delantera nacida y formada en los Estados Unidos, pero cuenta con nacionalidad mexicana y tiene participación en la Selección Nacional de México Sub 20. Precisamente nació en San José, California. Llega procedente de la UCLA, institución de Los Ángeles y que juega el torneo de la la NCAA, donde terminó ganando el título nacional.

TE PUEDE INTERESAR:



Frías juega como mediapunta o delantera y le destacan la velocidad. Ya supo tener minutos en el combinado mexicano Sub-20 en el Mundial de Colombia 2024. Promete mucho.

Con información de @adri20050 Andrea America Frias está muy cerca de llegar al @AzulFemenil 🚂🔜



Seleccionada Sub-20 y campeona nacional en UCLA. 🇺🇸 pic.twitter.com/YqUnQNnnl8 — Zona FutFem (@ZonaFutFem) December 29, 2025

Altas y bajas confirmadas de Cruz Azul femenil

Al margen del equipo varonil que no ha tenido mucho movimiento en el mercado de fichajes, la rama femenil de Cruz Azul está más activo que nunca y quiere pelear a toda costa el Clausura 2026 de la Liga BBVA MX femenil. En ese sentido, tuvo varios refuerzos importantes y busca dar el golpe en el futbol mexicano de mujeres.

Según información trascendida, con el arribo de América Frías, la rama femenil de Cruz Azul se retiraría del mercado de fichajes. Serían nada menos que 7 refuerzos para La Máquina, mientras que ha sufrido 5 bajas de cara al Clausura 2026. Fueron las siguientes:

Altas:

Araceli Torres (defensa)

Mia León (mediocampista)

Karol Arcanjo (defensa)

María Cristina Montaño (mediocampista)

Michaela Abam (mediapunta)

Uchenna Kanu (delantera)

Andrea América Frías (mediapunta, falta la firma)

Bajas: