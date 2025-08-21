De ganar 16 pesos a cobrar miles por lucha: este era el sueldo de L.A Park en sus inicios con Triple A

L.A Park se ha convertido en uno de los luchadores más queridos por la afición mexicana, pues su personalidad extravagante y frontal ha sido del agrado de los aficionados al deporte espectáculo. Sin embargo, sus inicios no fueron los mejores, pues antes de personificar a La Muerte portó otros personajes con los cuales cobraba 16 pesos por función, hasta que su vida cambió cuando recibió una propuesta de la Triple A. Conoce por qué el luchador se cambia de nombre.

L.A Park no la tuvo nada fácil al inicio con el personaje, pues los promotores que lo conocían no querían pagarle más dinero, pese al boom que tuvo en ese tiempo. No obstante, poco a poco fue creciendo a tal grado de llegar a ganar 1,200 pesos hace 33 años, cuando apenas arrancaba la Triple A, siendo uno de los luchadores que estuvieron al inicio, al igual que Rey Mysterio Jr, quien no es mexicano, sino de otra nacionalidad.

Adolfo Tapia Ibarra L.A Park comenzó ganando 16 pesos con el personaje y llegó a cobrar hasta 1,200 pesos por función hace 33 años

El luchador refirió en una entrevista que su primer sueldo como La Parka (hoy L.A Park) fue de 400 pesos, una cifra que él nunca había visto y una cantidad fuerte para uno de los promotores, pues meses atrás él le pagaba 16 pesos. Pese a los malos tratos al inicio, supo llevar al personaje al éxito en la década de los 90´s y que perdura hasta este 2025.

Así fueron los inicios de L.A Park con su personaje de La Muerte

El luchador llegó a Triple A en 1992, cuando la empresa apenas arrancaba con la firme convicción de ser el rival más fuerte del Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL). Por ello, su fundador, Antonio Peña, estaba en búsqueda de personajes y fue cuando nació La Parka (hoy L.A Park). Desde entonces, el originario de Monclova, Coahuila comenzó a despuntar su carrera con una indumentaria representando a La Muerte.

L.A Park detalló en una entrevista que la idea de interpretar a La Muerte fue suya, pues nació de un sueño que tuvo, idea que le compartió al entonces presidente de la Caravana Estelar y juntos dieron inicio a un personaje que revolucionó la lucha libre mexicana, pues hasta el día de hoy es uno de los personajes más queridos, pero también más explotados, ya que existe un multiverso de Parkas.