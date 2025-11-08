Estrella de la WWE llena de elogios a L.A Park: “es una leyenda”

Penta Zero Miedo es la estrella de la WWE que elogio la carrera de L.A Park, quien se cambió de nombre por una gran razón . El nacido en Ecatepec, Estado de México, reveló que “la huesuda” es de los luchadores que más recio pega, por lo que lo catalogó como una leyenda del pancracio mexicano.

El luchador de la WWE, quien tomó un personaje que estaba maldito , fue entrevistado por el Capi Pérez para su canal de YouTube y fue en este espacio que habló de Adolfo Tapia, a quien consideró como un maestro arriba del ring, pues le enseñó la lucha libre a base de golpes.

Pentagón OM Penta Zero Miedo declaró que L.A Park es uno de los luchadores que pega más fuerte en el pancracio mexicano

“Cada vez que me tocaba luchar me daba unas madrizas. Sin temor a equivocarme, L.A Park es uno de los luchadores que pegan más duro. Yo hasta le hago burla, siempre le digo al señor que parece un toro, todo el tiempo está bramando. La última pulidita en lo profesional, él me lo dio, pues me traía a sillazos, hielerazos, botellazos y tablazos”, mencionó quien antes se hacía llamar Pentagón Jr.

El impresionante nivel de L.A Park, según Penta Zero Miedo

Penta Zero Miedo consideró a L.A Park como una leyenda de la lucha libre mexicana, pues pese a que lleva varias décadas en el deporte espectáculo es uno de los gladiadores que se entrega a la afición en cada función.

“Me impresiona que el señor siga luchando al nivel que sigue luchando, No sé exactamente su edad, pero más de 50 años sí tiene y le compite a cualquier luchador actual, sin problema”, concluyó la estrella de la WWE.

L.A Park dejó a todos los aficionados de la lucha libre boquiabiertos al responder a los elogios de Penta Zero Miedo con una publicación en su página de Facebook: “Quiero mucho y respeto mucho a Penta. [También] a su familia”, escribió Adolfo Tapia.