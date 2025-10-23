La maldición que rompió Penta Zero Miedo para ser una estrella y hoy triunfar en la WWE

Penta Zero Miedo es un caso de resiliencia, pues de venir desde abajo logró llegar a una de las mejores empresas de lucha libre como lo es la WWE. El nacido en Ecatepec, Estado de México, tomó un personaje que ya estaba hecho en la Triple A, pero del cual surgió el mito de que estaba maldito, pues sus antecesores fracasaron al portarlo, tal es el caso del gladiador que fue la primera generación, quien estuvo muerto durante 8 minutos .

El luchador tomó el personaje de Pentagón Jr en 2013 y, ahora a 12 años de distancia, lo llevó a lugares inimaginables, pues actualmente es estrella de la WWE. No obstante, el camino fue complicado, pues tuvo que picar piedra y realizar varias modificaciones, tanto de indumentaria y nombre, así como implementar una señal que lo identificara, como fue el llamado “Zero Miedo” .

Pentagón 0M Penta Zero Miedo dejó atrás la maldición que estipulaba que cualquiera que portaba el personaje de Pentagón estaba destinado al fracaso

Los antecesores de Penta Zero Miedo que tuvieron un trágico final

En 1995 apareció por primera vez el personaje de Pentagón en la Triple A, interpretado por Jesús Andrade Salas, quien tuvo un trágico final. El 6 de marzo de 1996 fue un antes y un después para el luchador, pues sufrió un accidente arriba del ring que le provocó un paro cardiorrespiratorio, hecho que le causó la muerte durante 8 minutos.

Andrade Salas regresó de la muerte, pero quedó en estado vegetativo. No obstante, logró recuperarse y hoy en día se gana la vida dando su testimonio y predicando su religión en las diferentes arenas del país.

La segunda versión de Pentagón fue interpretada por Joe Mercado, quien le dio vida al personaje durante varios años. Sin embargo, decidió salirse de la Triple A, lo que le costó la carrera, pues al tiempo se retiró y se dedicó a la industria petrolera en Houston, Texas.

Ricardo Moreno interpretó a la tercera versión de Pentagón y fue el que perdió la máscara ante su némesis Octagón en la Triplemanía X. Después de ello su carrera vino en picada, perdiéndose por varios años del medio.

La maldición que rompió Penta Zero Miedo

El personaje de Pentagón fue de temor entre los luchadores de la Caravana Estelar, pues varios de ellos lo rechazaron debido al mito que surgió, pues era un secreto a voces que el portador estaba destinado al fracaso. Pese a ello, Penta Zero Miedo lo tomó en 2013 e hizo su debut en Guerra de Titanes.

El nombre de Penta Zero Miedo surge de la supuesta maldición del personaje, pues el nacido en el Estado de México tomó la frase como un estandarte al asegurar que a él no le pasaría lo mismo que sus antecesores y no erró, pues actualmente forma parte del roster de la WWE.