deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
adn_header_824x291_01.png
Azteca Deportes
Lucha Azteca
Nota

La maldición que rompió Penta Zero Miedo para ser una estrella y hoy triunfar en la WWE

El luchador portó un personaje que tenía el mito de estar maldito, pues sus antecesores fracasaron en cambio, él asumió el reto y ahora es una estrella

La maldición que rompió Penta Zero Miedo para ser una estrella y hoy triunfar en la WWE
@penta_zero_miedo
La maldición que rompió Penta Zero Miedo para ser una estrella y hoy triunfar en la WWE
José Alejandro
Lucha Azteca
Compartir

Penta Zero Miedo es un caso de resiliencia, pues de venir desde abajo logró llegar a una de las mejores empresas de lucha libre como lo es la WWE. El nacido en Ecatepec, Estado de México, tomó un personaje que ya estaba hecho en la Triple A, pero del cual surgió el mito de que estaba maldito, pues sus antecesores fracasaron al portarlo, tal es el caso del gladiador que fue la primera generación, quien estuvo muerto durante 8 minutos .

El luchador tomó el personaje de Pentagón Jr en 2013 y, ahora a 12 años de distancia, lo llevó a lugares inimaginables, pues actualmente es estrella de la WWE. No obstante, el camino fue complicado, pues tuvo que picar piedra y realizar varias modificaciones, tanto de indumentaria y nombre, así como implementar una señal que lo identificara, como fue el llamado “Zero Miedo” .

Penta Zero Miedo WWE
Pentagón 0M
Penta Zero Miedo dejó atrás la maldición que estipulaba que cualquiera que portaba el personaje de Pentagón estaba destinado al fracaso

Los antecesores de Penta Zero Miedo que tuvieron un trágico final

En 1995 apareció por primera vez el personaje de Pentagón en la Triple A, interpretado por Jesús Andrade Salas, quien tuvo un trágico final. El 6 de marzo de 1996 fue un antes y un después para el luchador, pues sufrió un accidente arriba del ring que le provocó un paro cardiorrespiratorio, hecho que le causó la muerte durante 8 minutos.

TE PUEDE INTERESAR:

Andrade Salas regresó de la muerte, pero quedó en estado vegetativo. No obstante, logró recuperarse y hoy en día se gana la vida dando su testimonio y predicando su religión en las diferentes arenas del país.

La segunda versión de Pentagón fue interpretada por Joe Mercado, quien le dio vida al personaje durante varios años. Sin embargo, decidió salirse de la Triple A, lo que le costó la carrera, pues al tiempo se retiró y se dedicó a la industria petrolera en Houston, Texas.

Ricardo Moreno interpretó a la tercera versión de Pentagón y fue el que perdió la máscara ante su némesis Octagón en la Triplemanía X. Después de ello su carrera vino en picada, perdiéndose por varios años del medio.

La maldición que rompió Penta Zero Miedo

El personaje de Pentagón fue de temor entre los luchadores de la Caravana Estelar, pues varios de ellos lo rechazaron debido al mito que surgió, pues era un secreto a voces que el portador estaba destinado al fracaso. Pese a ello, Penta Zero Miedo lo tomó en 2013 e hizo su debut en Guerra de Titanes.

El nombre de Penta Zero Miedo surge de la supuesta maldición del personaje, pues el nacido en el Estado de México tomó la frase como un estandarte al asegurar que a él no le pasaría lo mismo que sus antecesores y no erró, pues actualmente forma parte del roster de la WWE.

Penta Zero Miedo
¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!

Autor / Redactor

José Alejandro

Te Recomendamos

Thumbnail
Lucha Azteca
Cibernético está vendiendo la máscara que usó en Triplemanía 33
Thumbnail
Lucha Azteca
Lucha Libre AAA celebró la peregrinación 2025, previo a la Triplemanía
Alberto El Patrón Lucha Libre AAA Venga La Alegría
Lucha Azteca
Alberto El Patrón en DeporTV: Se ha hecho todo para poder regresar a WWE
Thumbnail
Lucha Azteca
Entrevista a Julissa Mexa, la mexicana que expondrá su cabellera
kahn del mal primo perro aguayo muerto
Lucha Azteca
Hijo del Perro Aguayo, la leyenda más joven de la lucha libre en morir | A una década de su fallecimiento
Thumbnail
Lucha Azteca
A 10 años del fallecimiento de El Hijo del Perro Aguayo | Kahn del Mal, primo del luchador, recuerda la trágica noche
penta entrevista wwe
Lucha Azteca
Penta Zero Miedo | Entrevista EXCLUSIVA con la figura mexicana en WWE
penta zero miedo lucha
Lucha Azteca
Historia de Penta Zero Miedo, el mexicano que está triunfando en WWE
pentagon royal rumble 2025
Lucha Azteca
Penta Zero Miedo en Royal Rumble: Opinión de Alberto del Río
pentaton villano triplemania
Lucha Azteca
Pentagón Jr vs Villano IV | Triplemanía XXX máscara vs máscara
×
×