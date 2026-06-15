Dónde y en qué estadio se juega el Arabia Saudita vs Uruguay por el Mundial 2026

Arabia Saudita y Uruguay inician su camino en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ protagonizando el choque restante del Grupo H. El conjunto asiático y la escuadra sudamericana chocan en territorio estadounidense a partir de las 16:00 horas (tiempo del Centro de México), en un compromiso que anticipa grandes emociones.

La gran campanada de este lunes 15 de junio corrió a cargo de Cabo Verde, que rescató un empate sin goles frente a España por el mismo grupo. Bajo ese escenario de sorpresas, el combinado saudí buscará dar el siguiente golpe frente a los charrúas sobre la cancha del Estadio Miami, en los Estados Unidos.

Macelo Bielsa, entrenador de Uruguay

Miami será la sede del choque entre Arabia Saudita y Uruguay

Los dirigidos por Salem Al-Dawsari se ven las caras ante el cuadro comandado por Federico Valverde a las 16:00 horas (tiempo del Centro de México). Este lunes 15 de junio, el Estadio Miami, ubicado en la costa sureste de Florida, recibe las acciones del juego número 15 de este certamen mundialista.

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El calendario de Arabia Saudita en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Lunes, 15 de junio de 2026 – Fecha 1 – Arabia Saudita vs. Uruguay – Estadio Miami – 16:00 horas — Grupo H

Domingo, 21 de junio de 2026 – Fecha 2 – España vs. Arabia Saudita – Estadio Atlanta – 10:00 horas — Grupo H

Viernes, 26 de junio de 2026 – Fecha 3 – Cabo Verde vs. Arabia Saudita – Estadio Houston – 18:00 horas — Grupo H

|Crédito: Instagram/@abdumalki88

El calendario de Uruguay en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Lunes, 15 de junio de 2026 – Fecha 1 – Arabia Saudita vs. Uruguay – Estadio Miami – 16:00 horas — Grupo H

Domingo, 21 de junio de 2026 – Fecha 2 – Uruguay vs. Cabo Verde – Estadio Miami – 16:00 horas — Grupo H

Viernes, 26 de junio de 2026 – Fecha 3 – Uruguay vs. España – Estadio Guadalajara – 18:00 horas — Grupo H

TV Azteca transmitirá 32 partidos EN VIVO y GRATIS

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ se podrá seguir a través de TV Azteca Deportes, su plataforma web y la aplicación oficial. El canal transmitirá los mejores 32 partidos en vivo, ofreciendo una cobertura completa a la actividad de la Selección Mexicana. La programación también abarca la eliminación directa.

