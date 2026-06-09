Estudio asegura que los estudiantes reprueban más cuando se programan exámenes durante el Mundial 2026

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ puede afectar a los estudiantes antes del término del ciclo escolar, que será hasta el 15 de julio, aunque 9 estados de la República serán la excepción debido a que concluirán a finales de junio. Lo anterior, debido a que un estudio asegura que los alumnos reprueban más cuando se programan exámenes durante torneos de futbol.

De acuerdo con un estudio publicado por Journal of Public Economics, el rendimiento académico de los estudiantes se reduce hasta en un 12% durante Eurocopas o Copas Mundiales de la FIFA™, como lo será en la edición 2026, la cual se realizará en México y arranca este 11 de junio con el duelo entre México y Sudáfrica, el cual podrás ver en el FIFA Fan Fest que se instalará en el Zócalo y al cual podrás llegar en transporte público.

El rendimiento académico de los estudiantes se reduce hasta en un 12% durante Eurocopas o Copas Mundiales de la FIFA™.|IA

El mismo estudio refiere que esta estadística puede descender hasta un 28% las probabilidades de que pueda aprobar, sobre todo si el alumno es aficionado del futbol, lo que puede ocurrir en este verano al ser la justa mundialista en el país.

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Los 9 estados que terminarán clases: ¿por el mundial?

La SEP quiso terminar el ciclo escolar el 15 de junio por motivo de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. No obstante, tuvieron que dar marcha atrás a esta propuesta, sobre todo por la queja de los padres.

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Ante ello, la SEP decidió dejar el ciclo escolar como está establecido, hasta el 15 de julio. Aunque 9 estados hasta el momento serán la excepción, debido a las altas temperaturas que se registran en el país, entre ellos San Luis Potosí, sobre todo la zona de la Huasteca. Por ello, concluirán clases el 30 de junio.

TV Azteca transmitirá 32 partidos EN VIVO y GRATIS

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ se vivirá en TV Azteca Deportes con la transmisión de 32 partidos, entre ellos los de la Fase de Grupos de México y de las demás potencias. Además, podrás disfrutar de los dieciseisavos, octavos, cuartos, semifinal y la Gran Final.