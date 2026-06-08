¿Influyó la Copa Mundial de la FIFA 2026™? Los estados que adelantarán sus vacaciones este verano

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ está a la vuelta de la esquina, pues este 11 de junio arranca con el duelo de inauguración entre México y Sudáfrica, selección que no puede disputar encuentros amistosos contra Brasil debido al costo millonario. En primera instancia, se informó que las clases para educación básica terminaban a mediados de este mes, pero al final será hasta el 15 de julio. No obstante, algunos estados modificaron sus vacaciones de verano por una gran razón.

Hasta el momento son 9 estados los que darán por concluidas las vacaciones antes de lo previsto. Lo anterior se debe a las altas temperaturas que se registran en estas regiones del país, tal es el caso de la Huasteca Potosina, donde el clima rebasa los 40 °C. Conoce cuándo será el Desfile de Día de Muertos en plena Copa Mundial de la FIFA 2026™.

Nueve estados darán por concluidas las clases antes del 15 de julio.|IA

Colima – 25 de junio Yucatán – 26 de junio Tlaxcala – 30 de junio San Luis Potosí – 30 de junio Baja California Sur – 3 de julio Nuevo León – 8 de julio Tamaulipas – 10 de julio Sinaloa – 10 de julio Guanajuato – 10 de julio.

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La propuesta de fin de clases que se echó para atrás

La controversia inició cuando la SEP propuso dar por terminadas las clases a principios de junio debido a la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Sin embargo, esta idea fue rechazada completamente por la mayoría de los padres, lo que ocasionó ruido dentro de la secretaría de educación.

Ante las quejas y molestias, la SEP decidió mantener el calendario oficial; es decir, concluir clases hasta el 15 de julio. No obstante, 9 estados concluirán con las clases antes de lo acordado. Lo anterior, debido a las intensas temperaturas que se registran en algunas regiones del país.

Cabe destacar que el 11 de junio no habrá clases en la CDMX, ya que es el día en el que México debuta en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ ante Sudáfrica, fecha en la que la capital mexiquense estará en el ojo internacional.

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