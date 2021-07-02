Bélgica vs Italia cobertura en vivo | Eurocopa 2020

Choque de trenes. Este viernes se vivirá en la Eurocopa 2020 uno de los partidos más esperados, incluso podría ser una final adelanta, Bélgica contra Italia. Los “Diablos Rojos” son uno de los candidatos al título; mientras que, el combinado italiano se ha ido ganando la etiqueta, sobretodo ahora que suma una racha de 31 partidos sin perder.



Duras bajas para Bélgica

Bélgica tiene para este duelo unos inconvenientes que podrían afectar bastante al equipo, ya que ni Kevin de Bruyne ni Eden Hazard han entrenado al parejo del plantel. El jueves hicieron trabajo en el gimnasio, pues ambos jugadores salieron lesionados del encuentro contra Portugal, el jugador del Manchester City después de una fuerte entrada donde su tobillo se dobló, mientras que el del Real Madrid fue por molestias musculares.

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Sin embargo, Romelu Lukaku figura para ser el referente de los “Diablos Rojos” en esta serie, acompañado de Thorgan Hazard, hermano menor de Edén, quien ha podido hacerse presente en el marcador en un par de ocasiones en lo que va de la justa.

Los belgas tiene una deuda con su afición, pues una de las mejores generaciones que han dado aún les debe un título internacional, recordemos que en el Mundial de Rusia 2018 quedaron como terceros y conseguir la Eurocopa 2020 los pondría como el mejor equipo en la histora del futbol de Bélgica. Además de que así demostrarían porque se encuentran en el primer lugar del ranking de FIFA.

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Por su parte, Italia tendrá a todo su arsenal disponible para esta cita. Sus defensores Giorgio Chiellini y Leonardo Bonucci están listos para enfocarse en detener su zona. Los azules llegan a este encuentro tras derrotar a Austria 2-1 en tiempo extra en los octavos de final gracias a los goles de Federico Chiesa y Pessina.

