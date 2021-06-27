Bélgica vs Portugal cobertura en vivo | Eurocopa 2020

La Euro 2020 presenta uno de los enfrentamientos más atractivos, en el cual la Selección de Bélgica comandada por Kevin de Bruyne tiene un solo objetivo, lograr conseguir un trofeo para sus vitrinas, ya que en dos Copas del Mundo y dos Eurocopas no han logrado trascender los apodados “Diablos Rojos”. Pero enfrente tendrán a la Selección de Portugal liderada por Cristiano Ronaldo y que es la actual campeona del torneo, por lo que nos será tarea sencilla.

El juego de fase eliminatoria en el campo del Estadio La Cartuja, en Sevilla,coemnzaraá a las 14 horas y brinda la oportunidad a los dirigidos por Fernando Costa de hacer un papel importante, luego de conseguir nueve puntos en la fase de grupos. Dado que si desean conseguir algo histórico deben superar al conjunto lusitano, pues en su última participación en la Euro 2016 quedó fuera en los cuartos de final al perder 3-1 contra Gales.

Cabe recordar que el equipo Europa Occidental es uno de los más poderosos en cuanto a nombres y precio de su plantilla, esto en comparación con la Selección de Portugal, pues cuenta con elementos como: Romelu Lukaku, Eden Hazard, Thibaut Courtois, Axel Witsel y Youri Tielemans, que juegan en clubes como: el Inter de Milán, Real Madrid, Napoli y el Borussia Dortmund. Pese a este poderío los belgas no han consolidado esta hegemonía en el terreno de juego.

El obstáculo llamado Portugal

Desde la Eurocopa de Italia 1980 el conjunto de Bélgica no ha logrado llegar a una final del torneo continental, ya que en aquella edición logró conseguir el subcampeonato. Pero en esta edición de la Euro 2020 tienen la ventaja de medirse contra un Portugal llega como tercer lugar del Grupo F con cuatro puntos, superado por Francia y Alemania con cinco y cuatro puntos respectivamente.

Bélgica no contempla una marcación especial a Cristiano Ronaldo, pues considera que elementos como Bernardo Silva, Rafael Guerreiro, Joao Moutinho y Diogo Jota pueden ser iguales o más peligrosos que el delantero de la Juventus de Turín. Por lo cual el conjunto belga se enfoca en su juego colectivo para alcanzar los cuartos de final donde se mediría contra Italia.

