Autenticando...
  • Cerrar Sesión
logo deportes horizontal
logo_UEFAeuro2024.png
QUIERO VER
Fútbol

España vs Suecia cobertura en vivo | Eurocopa 2020

Continúa la actividad de la Eurocopa con el partido entre España y Suecia, ambas escuadras buscarán una victoria en su debut en la justa continental.

España .jpg

Escrito por: Azteca Deportes

La Eurocopa 2020 sigue su marcha, el debut de España será ante Suecia en un partido que ha provocado mucha incertidumbre debido a las situaciones que ha padecido la selección ibérica, pues tuvieron un brote de Covid 19 provocado por el resultado positivo de Sergio Busquets que tuvo que abandonar la concentración y la competencia.

Luis Enrique, seleccionador español, se mostró en desacuerdo con que a España le falte liderazgo en el terreno de juego por el rejuvenecimiento que ha hecho del grupo de jugadores y admitió su papel, al afirmar que es "uno de los líderes".

"A esta selección no le falta liderazgo porque hay muchos jugadores. Los 24, ahora 23 sin Busi, van a tener que liderar porque son los que toman las decisiones en el terreno de juego", opinó en la rueda de prensa desde el Estadio La Cartuja.

"Por supuesto que soy uno de los líderes. Los entrenadores lo somos, para lo bueno y lo malo, porque tenemos que decidir cómo se juega. Si un entrenador no es líder, mala señal", añadió.

Para Luis Enrique, "cada entrenador es un líder en potencia y debe serlo", aunque defendió que en el seno de la selección española hay muchos jugadores con gran personalidad como para no añorar a ninguno de los ausentes en la Eurocopa. "Los jugadores son los que tienen que sacarlo adelante. Nuestra fuerza es el grupo y estamos preparados", subrayó.

Y considera natural el relevo generacional que se está produciendo en la selección española: "La única realidad es que los años pasan para todos. Los jugadores no son eternos, se tienen que ir retirando y van llegando jugadores jóvenes".

"Cuando tomé el cargo de seleccionador en mi mente no estaba hacer una reestructuración. Era ver los que mejor nivel tenían y con los jóvenes haces una inversión en años, para dejarlos crecer e ir mejorando su potencial. Es cierto que hay muchos jóvenes pero también veteranos. Es un buen mix", analizó.

En lo personal, Luis Enrique vivirá su primer gran torneo como seleccionador y reflexionó sobre la diferencia que siente respecto a cuando lo hizo como jugador internacional español.

"Es muy diferente. Recuerdo la ilusión con la que fui a mi primer Mundial, con cero preocupaciones como jugador, más que nada cumplir lo que te pida el mister y tener buen rendimiento", recordó.

PRÓXIMOS DEPORTES EN VIVO 🔴

DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
RITUAL NFL PODCAST.jpg

Ritual NFL| Ritual El Podcast

4:50 p. m.
REVIVE -MÉXICO VS CHILE FECHA.png

Revive México vs Chile | Selección Mexicana

5:55 p. m.
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
18 SEP
EL PRECOPEO DEL VIERNES BOTANERO.jpeg

El Precopeo del Viernes Botanero

4:55 p. m.
18 SEP
PUEBLA VS ATLANTE LIVE PREVIO.jpg

Liga BBVA MX| Puebla vs Atlante Live Previo

6:20 p. m.
18 SEP
PUEBLA VS ATLANTE FECHA.jpg

Liga BBVA MX| Puebla vs Atlante EN VIVO

6:45 p. m.
18 SEP
JUÁREZ VS TIGRES FECHA.jpg

Liga BBVA MX| FC Juárez vs Tigres EN VIVO

9:01 p. m.
18 SEP
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
18 SEP
REMO VS SANTOS FECHA.jpg

Brasileirao| Remo vs Santos

3:50 p. m.
19 SEP
BORREGOS CEM VS BORREGOS CCM FECHA.jpg

ONEFA| Borregos CEM vs Borregos CCM

5:50 p. m.
19 SEP
logo Box Azteca.jpg

Box Azteca |Isaac “Pitbull” Cruz vs Nestor Bravo Live Previo

10:20 p. m.
19 SEP
logo Box Azteca.jpg

Box Azteca |Isaac “Pitbull” Cruz vs Nestor Bravo

10:45 p. m.
19 SEP
GREMIOS VS PALMEIRAS FECHA CORREGIDA.jpg

Brasileirao| Gremio vs Palmeiras

7:50 a. m.
20 SEP