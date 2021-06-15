Estoy bien, dadas las circunstancias: Christian Eriksen

Copenhague, Dinamarca. Christian Eriksen, internacional danés, declaró desde el hospital donde sigue internado luego de sufrir un colapso el sábado en el partido entre Dinamarca y Finlandia de la Eurocopa, que se encuentra "bien" y agradecido por las muestras de afecto.





A través de su cuenta en Instagram, difundido también en la cuenta oficial de la Federación Danesa (DBU) en Twitter, Christian Eriksen apuntó, "Estoy bien, dadas las circunstancias. Todavía tengo que pasar algunos exámenes en el hospital, pero me encuentro bien”.

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La figura de la selección de Dinamarca dio las gracias por los "dulces e increíbles" mensajes y saludos que le han llegado de todas partes del mundo y dijo que significan "mucho" para su persona y para su familia.

Eriksen termina su mensaje diciendo, "Ahora seré hincha de los chicos del equipo danés en los siguientes partidos. Jugad por toda Dinamarca”.

Durante algunos minutos Eriksen estuvo muerto

En el minuto 43 del partido ante Finlandia, Eriksen se desvaneció, solo, junto a la banda, por razones aún desconocidas. Durante algunos minutos el jugador danés permaneció clínicamente muerto tras sufrir un paro cardiaco, hasta que fue reanimado con un desfibrilador, así lo confirmaron los médicos de la selección danesa.

El partido fue suspendido inicialmente por la UEFA, pero se reanudó luego de dos horas tras comprobar sus compañeros que Eriksen se encontraba en buenas condiciones de salud.

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Los jugadores daneses y el técnico han criticado que la UEFA solo les diera dos opciones, o reanudar el partido ese día o hacerlo al siguiente, y han lamentado que aunque no estaban en condiciones de jugar los obligaran hacerlo.

Con un gol de Joel Pohjanpalo a los 59 minutos, Finlandia, que debutaba en una gran fase final, se llevó el triunfo por 1-0.

Finlandia, que debutaba en una gran fase final, acabó llevándose el triunfo por 0-1 con un tanto de Joel Pohjanpalo a los 59 minutos. Dinamarca tuvo la oportunidad de empatar el encuentro, pero Pierre-Emile Höjbjergfalló un tiro penal.

Con información de EFE