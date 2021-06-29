Inglaterra vs Alemania cobertura en vivo | Eurocopa 2020

Londres, Inglaterra. Las selecciones de Inglaterra y Alemania se enfrentan en la etapa de octavos de final de la Eurocopa 2020 en el legendario Estadio de Wembley a las 11:00 horas tiempo del centro de México, una nueva versión de un clásico del futbol europeo.

Previa Inglaterra vs Alemania

Veinticinco años han pasado desde que Inglaterra fue derrotado en serie de penaltis ante Alemania en la Eurocopa del "It's Coming Home".

Veinticinco años del penalti fallado por Gareth Southgate, quien ahora es el director técnico de una Inglaterra sedienta de venganza, con la mejor escuadra de los últimos años y ante una Alemania cubierta de muchas dudas.

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En este partido no hay favorito ya que cada selección ha tenido lapsos claroscuros a lo largo del torneo. Inglaterra se aferra a una solidez defensiva que le ha hecho recibir un total de cero goles en tres partidos, mientras que su ataque es poco más que un desierto en el que Harry Kane está perdido y deseando encontrarse.

Alemania llega al encuentro de octavos habiendo mostrado varias caras distintas en lo que va del torneo. Una derrota ante Francia en el que los germanos fueron claramente dominados, un triunfo ante Portugal en el que el equipo de Joachim Löw se aproximaron a su mejor versión y un sufrido empate ante la selección de Hungría que representó la clasificación.

Los teutones sufren ante todo en la parte defensiva, sobre todo en jugadas de contragolpes, pero también, eso se noto ante los húngaros, tiene dificultades para generar ocasiones ante defensas cerradas.

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Ante Inglaterra es de esperar que Thomas Müller vuelva al equipo, luego que no empezará ante Hungría por molestias en una de sus rodillas.

El ganador de este encuentro enfrentará al que salga victorioso del duelo entre Suecia vs Ucrania.

Alineaciones probables de Inglaterra vs Alemania



Inglaterra: Pickford; Shaw, Stones, Maguire, Walker; Rice, Phillips, Grealish; Sterling, Kane y Foden.

Alemania: Neuer; Ginter, Hummels, Rüdiger; Kimmich, Goretzka, Kroos, Gosens; Havertz, Müller; y Gnabry.

Con información de EFE