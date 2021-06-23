Romarey Ventura roba miradas en la Eurocopa ¡Conócela en FOTOS!

Romarey Ventura es la esposa de Jordi Alba, uno de los jugadores más importantes del Barcelona y la Selección de España. Checa sus mejores fotos de Instagram y conócela mejor.

Fotos de Romarey Ventura

Romarey nació el 10 de mayo de 1989.

Es originaria de Sevilla, Andalucía en España.

Estudió Turismo en su ciudad y también es modelo.

Desde 2015, es pareja de Jordi Alba.

Juntos tienen dos hijos, Piero y Bruna.

Jordi Alba es jugador del Barcelona y España.

El futbolista se formó en la cantera del Barcelona, antes de ser liberado.

Tras brillar en el Valencia, regresó en 2012 al club catalán, donde ha ganado todo.

En sus redes sociales, Romarey promociona diferentes marcas.

Y también presume sus constantes viajes y momentos en familia.

¿Ya la sigues en Instagram? Tiene más de 530 mil seguidores.

Encuéntrala como romarey_ventura

Checa más bellezas del futbol aquí: Daphne Cañizares, la inspiración de Dani Carvajal | FOTOS