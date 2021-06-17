Daphne Cañizares, la inspiración de Dani Carvajal | FOTOS

Daphne Cañizares es la pareja de Dani Carvajal, jugador del Real Madrid y la Selección de España. Checa sus mejores fotos en Instagram.

Daphne Cañizares en Instagram

Daphne es modelo y empresaria.

Tiene una empresa que se organiza a la organización de bodas.

Es española, con ascendencia danesa.

Su relación con Dani comenzó en 2019.

Se volvió pública en unas vacaciones de varios futbolistas.

Daphne tiene una hermana gemela.

Su hermana está casada con Joselú, futbolista español.

Y canterano del Real Madrid, en la misma época de Dani.

En redes sociales presumen viajes por todo el mundo.

Marruecos, Ibiza, Altea, Dubai y en la isla de Cozumel, algunos destinos.

En 2020 la pareja tuvo a su primer hijo.

¿Ya la sigues en Instagram? Tiene más de 60 mil seguidores.

Encuéntrala como daphnecanizares

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