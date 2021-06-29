Suecia vs Ucrania cobertura en vivo | Eurocopa 2020

Andriy Shevchenko, seleccionador nacional de Ucrania, afirmó este lunes en rueda de prensa que su equipo, después de una primera fase irregular, tiene "un partido por delante" frente a Suecia en octavos de final de la Eurocopa para rehabilitarse.

Para el técnico de Ucrania, su equipo jugó "muy bien" los dos primeros partidos de la Eurocopa, aunque reconoció que en el tercero, frente a Austria, no consiguió llevar a cabo lo que había "planeado".

Shevchenko habló sobre el encuentro de la Eurocopa de 2012 que disputó frente a Suecia y declaró que tiene unos "recuerdos maravillosos" tras actuar en su estadio con el apoyo de todos sus espectadores en el partido inaugural de un torneo.

"Además, conseguí marcar dos goles. Pero eso son solo recuerdos. Mañana será un partido completamente diferente. No creo que sea correcto decir si aquella Suecia es mejor o peor que la de ahora. El encuentro de mañana demostrará qué equipo está mejor preparado y cuál juega mejor. Nuestro estilo es diferente, tenemos una filosofía de juego distinta", comentó.

Te podría interesar: Inglaterra está en cuartos de final

Piensan solamente en el juego

Cuestionado por el entrenador de Suecia, Janne Andersson, afirmó que respeta a los técnicos que tienen una "filosofía propia" que les ayuda a conseguir resultados y dijo que el conjunto escandinavo es "muy fuerte, está bien preparado y merece un gran respeto".

"No creo que Suecia cambie mucho su estilo. Tienen dos buenos delanteros que se mueven perfectamente. Suecia puede presionar, puede replegarse y actuar con agresividad. Estamos preparados para cualquier escenario", finalizó.

Janne Andersson, seleccionador de Suecia, aseguró este lunes en rueda de prensa que su equipo sólo mira al presente y que no tiene la mente puesta más allá del choque ante Ucrania, un equipo del que dijo que será difícil ganarle.

Suecia se enfrentará a los hombres de Andriy Shevchenko en los octavos de final de la Eurocopa. Después, si supera a Ucrania, a Inglaterra y ya en unas hipotéticas semifinales, a República Checa o Dinamarca.

EFE

