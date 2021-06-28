Suiza hace la hazaña ante Francia y se mete a cuartos de final

Suiza no perdonó a Francia y se quedó con la victoria para lograr el pase a los cuartos de final de la Eurocopa 2020.

El primer tiempo comenzó con mucha disputa por parte de ambas escuadras, Francia salió con más calma a lo que nos ha acostumbrado, mientras que los suizos aguantaban en media cancha para después desplegarse con velocidad por las bandas.

Fue al minuto 15 que los helvéticos abrieron el marcador con una gran jugada colectiva que terminó con el gol de Haris Seferovic ante la sorpresa de la afición francés que esperaba que su equipo se pusiera adelante desde el principio.

El primer tiempo terminó sin más oportunidades para Francia de empatar el juego, mientras que los suizos protegían bien su ventaja y se mostraban sólidos en defensiva. Fue al inicio del segundo tiempo que las cosas cambiaron.

Al minuto 53, el VAR marcó un penal en favor de Suiza que lamentablemente para su causa, no se pudo concretar. Hugo Lloris se agrandó y pudo atajarle el cobro a Ricardo Rodríguez.

El castigo ante la falla suiza llegó de manera casi inmediata, al minuto 59 y 57 se apareció Karim Benzema para darle la vuelta el marcador e inclinar la balanza para el conjunto galo. El dominio que buscaba la afición francesa se presentó rápidamente.

Paul Pogba marcó un golazo al 75 para poner el 3-1 que parecía definitivo, pero Suiza aún tenía armas para el resto del encuentro. Pues en los últimos 10 minutos lograrían una hazaña de película.

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La hazaña se dio al final

Al minuto 81, Seferovic firmaría su doblete y al 90 Mario Gravanovic empataría las acciones para forzar al alargue del juego ante la incredulidad francesa.

En el último segundo del tiempo regular, Kingsley Coman mandó un remate al travesaño que ahogó el grito de gol. En los tiempos extras no se movió el marcador y tuvieron que forzar a los penales.

En la tanda, Yann Sommer atajó el último penal de Francia que cobró Kylian Mabppé para lograr el pase a los cuartos de final de la Eurocopa 2020. Se medirán ante España por el pase a las semifinales.

