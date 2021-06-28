Cristiano Ronaldo se despide de la Eurocopa con un gran legado

Por más esfuerzos que hizo Cristiano Ronaldo, no pudo evitar la eliminación de Portugal ante Bélgica en los octavos de final de la Eurocopa. El gol de Thorgan Hazard para el 1-0 definitivo, pone fin a un torneo en el que ‘CR7’ aumentó todavía más su gran legado en el futbol.

El capitán portugués había marcado en todos los partidos de la fase de grupos, hasta antes de este juego de fase eliminatoria. Dos anotaciones ante Hungría, una ante Alemania, y finalmente otro doblete contra Francia.

Con estos goles, Ronaldo se separó todavía más como el máximo goleador de la historia de la Eurocopa. Sus 14 dianas a través de cinco ediciones de este certamen, lo tienen en la cima de este listado, en el que su máximo perseguidor es el francés Michael Platini con apenas 9.

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Sumó varios récords

Además de esto, ‘CR7’ también es el futbolista que más goles ha registrado entre Eurocopa y Mundial. Entre estos dos tornes, suma 21 goles, mientras el que más se le acerca es el alemán Miroslav Klose con 19.

Al jugador de la Juventus no le alcanzó para defender el título que ostentaba Portugal como vigente campeona de Europa. Sin embargo, lo que sí consiguió demostrar es que es un histórico de la competición, con 25 partidos disputados, más que ningún otro futbolista, y con su presencia en cinco torneos de la UEFA, desde 2004, hasta la edición de este 2021.

A sus 36 años, Cristiano Ronaldo también desbloqueó el reto de ser el máximo artillero a nivel de selecciones de todos los tiempos. Tras su doblete con Francia, el portugués llegó a la cifra de 109 goles con su país, igualando la marca del iraní Ali Daei

Así que a nivel individual, ‘CR7’ brilló con luz propia, pero no le sirvió para buscar llevar por tercera ocasión a la Selección Portuguesa a una final de Eurocopa, dejando además el trono vacante.

Y crece la incertidumbre por saber si será la última vez que se vea a Ronaldo compitiendo en el máximo certamen europeo de selecciones y si se verá en el próximo Mundial de Catar 2022.