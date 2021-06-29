Ucrania se metió a los cuartos de final tras derrotar a Suecia

Ucrania logró el triunfo ante Suecia en el último suspiro del tiempo extra para colarse a los cuartos de final de la Eurocopa 2020.

El duelo de octavos de final entre Suecia y Ucrania se fue a la prórroga después de que alcanzaran el minuto 90 con empate a un gol, marcador con el que terminó la primera parte del último partido de los octavos de final de la Eurocopa.

Ucrania tomó ventaja con un gran tanto del jugador del Manchester City Oleksandr Zinchenko, quien aprovechó un buen pase de Andriy Yarmolenko para poner en ventaja a los suyos a la media hora de juego.

Suecia acentuó su empuje y arrinconó a Ucrania. Fue al borde del intermedio, en el 43, cuando un potente tiro de Emil Forsberg, que recibió la pelota de Alexander Isak, estableció el empate y alivió antes del descanso al conjunto de Janne Andersson.

En la segunda parte ambos equipos tuvieron opciones para desnivelar el marcador. Suecia envió dos tiros a los palos en las botas de Forgsberg y Kristoffer Olsson. Ucrania lanzó al poste por medio de Serhiy Sydorchuk. Fue así que terminaron los 90 minutos y se fueron al alargue.

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Accidentados tiempos extras

La prórroga trajo una expulsión para el conjunto sueco, pues Marcus Danielson realizó una artera entrada a Artem Besyedin que tuvo que revisar el silbante en el VAR par sacar la tarjeta roja al minuto 99.

El cansancio y sobrecarga empezó a causar efecto en algunos elementos que tenían que ser atendidos para poder continuar el partido. Los ucranianos buscaban anotar el gol de la victoria con la superioridad numérica que tuvieron durante todo el segundo tiempo extra.

Los suecos resistieron hasta el minuto 120 para forzar los penales, pero la historia cambió en los minutos de compensación pues Artem Dovbyk remató de cabeza en el área chica al 121’ para sentenciar el juego y llegar a los cuartos de final para enfrentar a Inglaterra.

EFE

