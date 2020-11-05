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Fútbol

Arsenal quiere afianzar el liderato del Grupo B de la Europa League cuando se enfrente al Molde de Noruega

Pierre-Emerick Aubameyang comandará la ofensiva de los ‘Gunners’ ante el Molde de Noruega, Los dirigidos por Mikel Arteta suman seis puntos de seis posibles en el torneo.

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|@Arsenal

Escrito por: Azteca Deportes

En duelo de líderes del Grupo B, el Arsenal de Inglaterra y el Molde de Noruega se enfrentarán este jueves en la Europa League con la intención de seguir con la racha de victorias.

Pierre-Emerick Aubameyang, será fundamental en la ofensiva de los ‘Gunners’, luego de terminar con una mala racha sin marcar este fin de semana, donde su gol le dio la victoria al Arsenal frente al Manchester United en la Premier League. El delantero de 31 años espera encontrar la portería este jueves y de esta manera lograr su segunda anotación en el torneo europeo.

Con una ventaja de seis puntos sobre el Rapid Viena y Dundalk, tanto el equipo inglés, como el noruego son conscientes de ser favoritos para clasificar a la fase de eliminación.

En caso de ser así, el Molde FK estaría llegando a los dieciseisavos de final de esta competición por segunda vez en su historia y ese será el objetivo del equipo que dirige Erling Moe, tomando en cuenta que el cuadro noruego marcha como el sublíder del campeonato local.

Posible alineación del Arsenal:

Leno; Mustafi, Gabriel, Kolasinac; Soares, Xhaka, Ceballos, Maitland-Niles; Pepe, Nketiah, Pierre-Emerick Aubameyang

Posible alineación del Molde:

Linde; Wingo, Bjornbak, Gregersen, Haugen; Aursnes, Eikrem, Ellingsen; Hestad, Omoijuanfo, Brynhildsen

Por: Emilio Espinosa

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