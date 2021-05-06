Arsenal vs Villarreal cobertura en vivo | Europa League

Este jueves Arsenal vs Villarreal se enfrentan por la vuelta de las semifinales de la UEFA Europa League, en duelo que se disputará en el Emirates Stadium de Londres.

El Villarreal está muy cerca de su primera final europea y llega a este encuentro con una ventaja del 2-1 con anotaciones de Manu Trigueros y Raúl Albiol en la ida conseguido en el estadio La Cerámica. Pero el gol de visitante que anotó Nicolas Pépé deja al Arsenal con vida.

Esta será la quinta ocasión que el Submarino Amarillo llegue a una semifinal europea y deberán mejorar los resultados logrados como visitantes en sus otras semifinales para lograr el objetivo.

Los dirigidos por Unai Emery llegan con las bajas por lesión de Juan Foyth y del sancionado Étienne Capoue, dos ausencias, que dejan al equipo tocado en el medio del campo. Por ello, Francis Coquelin será vital pues es el único jugador que queda para cubrir esa zona, mientras que la banda derecha, la que ocupaba Foyth, será cubierta por el lateral Mario Gaspar.

Por su parte Arsenal intentarán revertir la eliminatoria, algo que han logrado en las últimas dos que han disputado. Además se juega toda la temporada en un partido y parte de la siguiente. Si no es capaz de eliminar al Villarreal, no solo perderá la oportunidad de levantar un título esta campaña sino también se quedará sin opciones de estar el año que viene en competiciones de Europa.

Para este encuentro podría optar por un once más ofensivo que el que dispuso en la ida con Thomas, Ceballos y Odegaard, y alinee junto a Pepé y Xaka, al gabonés Pierre Aubameyang, que llega de brillar el pasado fin de semana en la victoria ante el Newcastle.

Los Artilleros tendrán la baja por sanción de Dani Ceballos, expulsado en la ida, y la de David Luiz que salió lesionado en el encuentro contra el Newcastle, pero quienes podrían tener minutos son Tierney y Lacazette, tras su recuperación, aunque todo indica que ambos iniciarán en la banca.

