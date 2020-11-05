El Lille golea en San Siro y termina con una racha de 24 partidos sin perder del AC Milán

El AC Milán llegaba invicto en 24 partidos y como líder del grupo H a la jornada tres de la UEFA Europa League de la mano de Zlatan Ibrahimovic, quien ha mostrado seguir en la élite del futbol europeo a sus 39 años.

El equipo francés dominó las acciones de principio a fin y con un triplete del mediapunta Yusuf Yazici goleó 0-3 al actual líder general de la Serie A. El turco convirtió al 21’ un penalti, al 54’ cruzó su disparo fuera del área, el cual Donnarumma alcanzó a tocar pero no puedo evitar la anotación. El hat-trick se consumó al 57’ cuando el ex jugador del Trabzonspor tomó un balón en movimiento – asistencia de Jonathan Christian David - y la colocó pegada al poste para dejar sin posibilidades al guardameta rossonero.

El porcentaje de efectividad del turco Yazici es brutal, en ocho disparos a portería que ha generado en tres partidos de UEFA Europa League ha conseguido seis tantos y dos hat-tricks, uno ante el AC Sparta Prga y hoy ante el AC Milán.