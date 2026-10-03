Dt de Manchester United asegura que futbolista de la Selección Mexicana va a ser clave en el equipo

Este sábado 3 de octubre del 2026 la DT del Manchester United, Eva Olid, reveló post partido que la jugadora mexicana, Rebeca Bernal, va a tener más minutos, se va a convertir en una jugadora clave y su llegada al equipo fue para que pueda jugar.

"Ella va a tener muchos minutos. Ha venido aquí para jugar, ser una jugadora importante, hoy por como estaba el mediocampo y ellas con mucha movilidad, pensamos que cambiar de pivotes todo el partido porque ella se movía mucho. Pensamos que hoy hacer ese cambio en mediocampo podía ser un poco de riesgo tactico, pero ella va a tener muchos minutos en Liga, copa y yo se que va a ser una jugadora clave para nosotros" reveló Eva Olid en entrevistra postpartido con Fox.

¡EXCLUSIVA! “Rebeca Bernal va a tener minutos y será una jugadora clave”: Eva Olid, entrenadora del Manchester United. 🎙️@JuanJRueda#WSLenFOX#EllasJueganEnTubi 💜 pic.twitter.com/RWL0WNqwFf — FOX (@somos_FOX) October 3, 2026

Las declaraciones llegan luego de que Rebeca se quedara en la banca en el juego de Manchester United vs Liverpool. La mexicana ha tenido buenos minutos en los juegos que ha logrado disputar.

Eva Olid elogia a Rebeca Bernal

Eva agregó que Bernal es una jugadora con disciplina, que conoce del juego y eso es clave en el equipo y para los partidos.

"Su disciplina, conoce le juego y eso es muy importante para mi, que las jugadoras sepan dónde posicionarse, cuando hay que saltar, cuando hay que quedarse y con balón hacerlo simple".

Los números de Rebeca Bernal con el Manchester United

Rebeca Bernal ha tenido minutos en cinco encuentros desde su llegada con el Manchester United, por lo que la entrenadora empieza a tener confianza en la futbolista. Registra 3 goles gracias a su destacada participación.

