El Everton roba un candidato para dirigir la Selección Mexicana

El Everton tienen en la cuerda floja a Frank Lampard que tiene al club de Liverpool en el fondo de la Premier League con 15 puntos en 20 jornadas y estaría viviendo sus últimas horas como técnico de los “Toffes” según medios ingleses la directiva ya le habrían anunciado al ex futbolista su salida del club tras los malos resultados.

La puerta para que llegue un técnico con experiencia en evitar el descenso puso el nombre del argentino, Marcelo Bielsa, como el principal candidato al banquillo del Everton y le estarían robando a la Selección Mexicana uno de los nombres que han sonado en las últimas semanas para ser el nuevo estratega de México.

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La experiencia de Bielsa es un factor determinante

La directiva del Everton busca un técnico que sepa lo que es jugarse la permanencia en la liga de Inglaterra, “El Loco” Bielsa no sólo regresó a primera división al Leeds United que tenia más de dos décadas sin jugarla, si no también los mantuvo un año jugando a gran nivel y terminando en el lugar 9 de la tabla general.

Bielsa dejó a “The Peacocks” el 27 de febrero del 2022 en la jornada 26 de la Premier League en el puesto 18 y tras casi un año de su salida del club su nombre ha sonado para dirigir a varios equipos de Europa e incluso selecciones, como la mexicana que a casi dos meses de la salida del “Tata” Martino continúa sin técnico en el banquillo.

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México podría perder a Bielsa en las próximas horas

De no llegar a un acuerdo en los próximos días con el técnico argentino la selección podría perder a uno de los candidatos al puesto de entrenador ya que en Inglaterra confirmaron la salida de Lampard con el conjunto del Everton y Bielsa es la opción más deseada por el club de la Ciudad de Liverpool.

La crisis del Everton podría acelerar las negociaciones con el técnico argentino, ya que desean salir lo más pronto del fondo de la tabla, con 15 unidades son decimonovenos empatados en puntos con el Southampton, además el calendario para ellos no es favorecedor, los próximos dos partidos son contra el Arsenal y el derbi ante el Liverpool.

