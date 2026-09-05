Everton vs Manchester United; dónde ver EN VIVO el partido de la Jornada 3 de la Premier League

La Jornada 3 de la English Premier League presentará el juego entre el Everton y el Manchester United, dos instituciones cuyos objetivos son totalmente distintos entre sí pero que, sin embargo, pueden protagonizar uno de los mejores partidos no solo de este fin de semana, sino de toda la temporada.

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El Manchester United tiene la obligación de mejorar respecto a las últimas semanas en donde ha dejado mucho qué desear en el terreno de juego. Del otro lado de la moneda está un Everton que, después de varias temporadas en el olvido, tiene como objetivo ingresar a competiciones europeas.

¿Cómo han quedado los últimos resultados entre Everton y Manchester United?

A pesar de que el Manchester United ha tenido temporadas por demás complicadas en los últimos años, la realidad es que guarda una especie de paternidad cuando enfrenta al Everton tanto en casa como fuera de ella, y para muestra de ello están los últimos duelos entre ambos.

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El mejor jugador de la @PremierLeague es nuestro❤️ pic.twitter.com/oR8b4LGTuX — Manchester United (@ManUtd_Es) August 31, 2026

Y es que, en los últimos cinco enfrentamientos en donde se han visto las caras dentro de la Premier League, el Manchester United se ha llevado la victoria en tres, mientras que ha perdido uno y empatado el último. Además, en estos duelos registra nueve goles a favor por solo tres en contra.

La última victoria del Everton sobre el Manchester United se dio precisamente el 22 de noviembre del año pasado cuando sorprendieron a los Diablos al vencerlos en calidad de visitante por 1-0. Sin embargo, antes de ello su último triunfo había sido en abril del 2022; es decir, hace más de cuatro años.

¿Dónde ver EN VIVO el juego entre Everton y Manchester United en México?

Everton abrirá las puertas de su hogar, el Dickinson Stadium, para enfrentar al Manchester United en juego correspondiente a la Jornada 3 de la English Premier League. El partido se llevará a cabo en punto de las 7 de la mañana de este domingo, y para verlo en vivo tienes que sintonizar las pantallas de Fox One.