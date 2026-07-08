Exárbitro de la FIFA opinó sobre las supuestas ayudas a Argentina: “Muy poco inteligente”

Argentina volvió a estar en el centro de la polémica tras la inesperada remontada 3-2 contra Egipto en los Octavos de Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Aficionados creen que el combinado sudamericano recibió “ayudas” para poder avanzar de ronda en el torneo, luego de haber superado una desventaja de dos goles en 14 minutos. Ahora, un exárbitro de la FIFA se sumó al debate.

FIFA designó a los árbitros para el primer juego de Cuartos de Final del torneo y la sorpresa fue que toda la delegación es de nacionalidad argentina. Facundo Tello será el silbante principal del encuentro entre Francia y Marruecos. Será acompañado por Juan Pablo Belatti y Gabriel Chade, además de Darío Herrera como cuarto árbitro. Esta decisión fue catalogada como “poco inteligente” por parte de Francisco Chacón, exsilbante mexicano.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Round of 16 - Paraguay v France - Philadelphia Stadium, Philadelphia, Pennsylvania, U.S. - July 4, 2026 France’s Kylian Mbappe reacts IMAGN IMAGES via Reuters/Bill Streicher|BILL STREICHER/IMAGN IMAGES via Reuters

Chachón no está de acuerdo con los árbitros designados para Francia vs Marruecos

‘Paco’ Chacón, exárbitro FIFA y mexicano, cree que fue innecesaria la designación de jueces argentinos para impartir justicia en el duelo entre franceses y marroquíes. Esto se debe a la reciente rivalidad que existe entre Argentina y Francia, la cual creció considerablemente tras la final del Mundial de Qatar 2022 donde los sudamericanos se proclamaron campeones del mundo.

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“Con todo lo que está pasando, me parece muy poco inteligente mandar a un árbitro argentino al partido de Francia vs Marruecos, tienes más de 50 arbitros para escoger, no hagas cosas buenas que parezcan malas, no creo que los franceses estén muy contentos”, fue lo que compartió Chacón en su cuenta oficial de X.

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Con todo lo que está pasando, me parece muy poco inteligente mandar a un árbitro argentino al partido de Francia vs Marruecos, tienes más de 50 arbitros para escoger, no hagas cosas buenas que parezcan malas, no creo que los Francés estén muy contentos. pic.twitter.com/NdeIF8KfTq — Francisco Chacón (@pacochaconmx) July 7, 2026

Árbitros franceses pitaron en el Argentina vs Egipto

La remontada de Argentina ante Egipto también dejó una particularidad que no pasó inadvertida: el partido fue dirigido por árbitros franceses. El juez principal fue François Letexier, quien tuvo a cargo un encuentro de alta tensión por los Octavos de Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

Su actuación quedó en el centro de la escena después del triunfo argentino por 3-2, ya que desde Egipto hubo fuertes cuestionamientos por algunas decisiones arbitrales y por la intervención del VAR. Incluso, la Federación Egipcia elevó una queja formal tras la eliminación, al considerar que varias jugadas clave influyeron en el desarrollo del partido.

Más allá del resultado, la presencia de una terna francesa alimentó la polémica en torno a un cruce que ya venía cargado por el contexto competitivo. Argentina logró avanzar a los Cuartos de Final, pero el arbitraje terminó siendo uno de los temas más comentados después del encuentro.