EXCLUSIVA: Así es la casa de Armando ‘Hormiga’ González en Grecia

El delantero mexicano Armando Hormiga González le abrió las puertas de su casa en Grecia a Omar Villarreal, reportero de Azteca Deportes, quein se trasladó al otro lado del mundo para conocer el día a día del ex Chivas ahora como delantero del Olympiacos, donde ya suma en pocos partidos, tres goles y dos asistencias.

El atacante Hormiga González, de 23 años de edad y quien logró emigrar recientemente al viejo contienente en un acuerdo por cinco años con el Olympiacos, se ha abierto a Azteca Deportes desde el partido de Copa en la que marcó dos goles, en donde además curiosamente reveló haber adoptado una tortuga y un gato que llegaron de manera espontánea a su casa en esa lejana nación.

Ahora no solo lo vimos en la intimidad de su entrenamiento y partido, pues Azteca Deportes entró a su casa en donde compartió sus primeras experiencias viviendo en una nueva cultura, costumbre, horarios, alimentación y adaptación constante que le permita rendir en la cancha con su nuevo equipo.

VIDEO: Armando ‘Hormiga’ González abre las puertas de su casa en Grecia a Azteca Deportes

Hormiga González revela la intimidad de su casa en Atenas, Grecia

En una linda y acogedora casa con diferentes estancias, jardín y amenidades, la Hormiga González explicó que con tener televisor estaba satisfecho, aunque después le pareció interesante contar con un gimnasio para trabajar.

Te podría interesar: Este sería el nombre del entrenador que llegue al mando de Olympiacos para dirigir a la Hormiga González

“El club me ayudó a encontrar casa y mi papá la escogió, por mi parte digo con que tuviera tele está bien”, compartió en EXCLUSIVA Hormiga González.

Comentó que se entretiene con una consola, pero que hay otras que valora y que la llevará su mamá en próximas días cuando se mude a Atenas.

Villa Villa y Hormiga González, pasan chusco momento en la casa del jugador

Hormigol, le comentó al club que ahí les dan la comida y cuando hay que cocinar “mi papá tira paro” haciendo algo en casa aunque en las tres semanas poco han cocinado.

Además le invito un Durazo a Villa Villa, pero lo sorprendió cuando le dio a conocer que no estaban lavados.

“Pero no están lavados”, le gritó al reportero de Azteca Deportes quien ya le había dado un primer mordisco.

Hormiga, enfocado en el trabajo; habrá tiempo para conocer Grecia

Afirmó que no ha ido a la playa, no ha ido al Partenón y prácticamente no ha tenido tiempo libre pues juegan miércoles y sábados y la agenda dicta que seguirá así.

Camisetas de Chivas y Selección Mexicana, lo acompañan en Grecia

El ex jugador del Rebaño Sagrado, comentó que en su mudanza, lo que no faltó en cuanto a futbol, son unos jerseys que valora de las Chivas, una camiseta de México que fue de los amistosos previo al Mundial y las mejores camisetas de su carrera están en su colección en México.

Hormiga González muestra al gato y tortuga que lo visitan en su casa en Grecia

Hormiga González indicó que el campo de entrenamiento de Olympiacos está a 20 minutos y hacia el centro están a 40 minutos, lo que se ha vuelto amigable.

Aún no maneja porque está esperando su licencia internacional par ir al volante por la ciudad y también contó parte de la historia más curiosa, y es el par de animales que llegaron a su casa de sorpresa.

A Chivahermano le reveló la foto de la tortuga gigante que dice, llega entre las 5 y 6 de la tarde, y realiza un recorrido de rutina, come pasto y se marcha; acotó que lejos de causar una molestia o incomodidad, se le hace curiosa la experiencia en su primeros días en ese país.

También enseñó la foto del gato que llega en diferentes momentos y todo ellos dicho entre risas, mostrando que está acoplado y feliz.