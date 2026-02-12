Nadie perdonó al exentrenador del Real Madrid por lo que dijo de Cristiano Ronaldo: “Eso no lo veo en él”

Mientras la Liga Saudí le declara la guerra a Cristiano Ronaldo, ahora el astro portugués recibió otra pésima noticia. Un ex entrenador del Real Madrid dijo algo malo sobre él y los fanáticos del “Bicho” se mostraron muy descontentos por esto. Es que este DT sostuvo que no ve a CR7 en la “mesa de los genios del futbol de la historia”.

Fabio Capello, histórico técnico italiano, habló sobre CR7 y realizó una comparación con otro futbolista, Ronaldo Nazario. Al brasileño sí lo considera un genio, pero no así a Cris. Claro, dirigió al sudamericano pero no al europeo. Por otro lado, en México se habla de que Cristiano Ronaldo habría cambiado Playa del Carmen por otro sitio.

Lo que dijo Fabio Capello sobre Cristiano Ronaldo y Ronaldo Nazario

“Ronaldo 'El Fenómeno' estaría en esa conversación sobre jugadores genios. Cristiano Ronaldo, no”, expresó en diálogo con el canal de Egipto, On Sport.

Además, agregó que CR7 “es un gran rematador, un gran goleador”, pero que la técnica de otros cracks “no existe en Cristiano Ronaldo”. Y profundizó: “Es un gran atleta, un gran goleador, pero el genio de Maradona, Messi, Ronaldo, no lo veo en Cristiano”.

El ex entrenador del Real Madrid puso a CR7 por debajo de R9 a pesar de que lo odiaba

Algo que llama aún más la atención sobre sus declaraciones fue que el propio Capello contó en la misma entrevista que no tuvo una buena relación con el brasileño Ronaldo. “Le pedí al presidente (del Real Madrid) que echara a Ronaldo, y lo hizo”, reveló Capello.

Entre otras cosas, sostuvo que Ronaldo “destruía el vestuario, era un líder negativo para el equipo, no quería trabajar, no quería entrenar, simplemente hacía sus grandes fiestas todas las noches”. De esta manera, que elogie a R9 por delante del futbolista del Al-Nassr parece todavía más fuerte.

Los números de Fabio Capello como entrenador del Real Madrid

Partidos dirigidos: 98

Partidos ganados: 59

Resultados en empate: 24

Partidos perdidos: 15

Goles a favor: 187

Goles en contra: 96

Títulos: 2 (La Liga 1996-97; La Liga 2006-07)

Los números de Cristiano Ronaldo en el Real Madrid