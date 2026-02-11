Cristiano Ronaldo habría cambiado Playa del Carmen por otra ciudad: reportan en Portugal que ahora se quedará aquí

Portugal y Cristiano Ronaldo no elegirían a Playa del Carmen como su sede para la Copa Mundial de la FIFA 2026 como se rumoró en las últimas semanas, pues fue el mismo entrenador de la selección europea que confirmó que ya tiene la ciudad que sería su base, la cual se ubica en Estados Unidos, que busca ser sede de la Copa América 2028 .

Roberto Martínez confesó que buscan que Miami, Florida, sea su sede para la justa veraniega, pues así lo hizo saber en la zona mixta del Primer Congreso Portugués de Futbol. No obstante, la ciudad norteamericana aún es una propuesta y falta que sea aprobada por la FIFA, misma resolución que espera Sudáfrica al elegir a Hidalgo.

La selección europea y CR7 se decantaron por Miami como su base.|Cristiano Ronaldo

“No puedo confirmarlo, porque la FIFA lo confirmará en dos semanas, pero puedo decir que nuestra idea es quedarnos en Florida, en Miami”, reveló el técnico de la Selección de Portugal.

TE PUEDE INTERESAR:



¿Por qué Estados Unidos sí y México no?

El entrenador refirió que eligieron la ciudad de Estados Unidos, ya que los primeros 2 partidos de la Fase de Grupos los disputarán en Houston, Texas, mientras que el último duelo en Miami. Resaltó que el par de encuentros en la ciudad texana serán en el NRG Stadium, el cual cuenta con techo, por lo que no es necesario adaptarse a calor del lugar.

“La idea no es entrenar allí, sino en las condiciones del tercer partido, que es contra Colombia en Miami. Así que tiene sentido que nuestra concentración se quede en Miami y luego podamos viajar a Houston para los dos primeros partidos, regresar y entrenar en las condiciones del tercer partido”, comentó en el Congreso, que fue cubierto por el medio Récord de Portugal.

La selección europea deberá esperar un lapso de 2 semanas para conocer la resolución de la FIFA sobre si aceptaron su propuesta de sede o deberán buscar otra. Cabe mencionar que los altos mandos de Portugal también visitaron otras sedes de México, como lo fue el Territorio Santos Laguna en Torreón, pero finalmente se decantaron por las paradisiacas playas de Miami.