Exesposa de Maradona sacó la cábala con la que Argentina nunca pierde: usó este objeto de Diego en el 86

La semifinal entre Argentina e Inglaterra por la Copa Mundial de la FIFA 2026™ no solo revive uno de los duelos más emblemáticos en la historia del futbol. En la previa del encuentro, una imagen protagonizada por Claudia Villafañe, exesposa de Diego Armando Maradona, generó emoción entre los aficionados y reavivó una de las cábalas más recordadas de la Albiceleste.

Durante una aparición en la televisión argentina, Villafañe lució una prenda cargada de historia y simbolismo que inmediatamente se volvió viral en redes sociales. Para muchos seguidores argentinos, se trata de un gesto que conecta directamente con uno de los capítulos más gloriosos del futbol mundial.

⚽️ Una reliquia en #LaCocinaRebelde: Claudia Villafañe lució la camiseta original que Argentina usó en el 86 frente a Inglaterra 🇦🇷 pic.twitter.com/gApDKtrT2z — eltrece (@eltreceoficial) July 13, 2026

La histórica camiseta de Maradona que volvió a aparecer

Claudia Villafañe apareció usando la histórica camiseta azul que Diego Maradona vistió frente a Inglaterra en los cuartos de final del Mundial de México 1986, partido en el que marcó la recordada "Mano de Dios" y el "Gol del Siglo".

La exesposa del astro argentino mostró la casaca durante un programa argentino y explicó algunos de los detalles que la convierten en una pieza única dentro de la historia del futbol. Según relató, Argentina no contaba con un uniforme alternativo adecuado para enfrentar a Inglaterra, por lo que el plantel tuvo que conseguir de emergencia aquellas camisetas azules en Ciudad de México. Además, reveló que los escudos fueron cosidos manualmente por mujeres que colaboraban con la concentración de la Selección Argentina.

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La aparición de la camiseta no pasó desapercibida porque Argentina volverá a enfrentar a Inglaterra en una instancia decisiva de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Por esa razón, muchos aficionados interpretaron el gesto como una señal de buena suerte.

La propia Selección Argentina solicitó disputar la semifinal utilizando nuevamente su uniforme azul, un homenaje a la victoria conseguida en México 1986. Además, la Albiceleste también eliminó a Inglaterra usando una camiseta alternativa durante el Mundial de Francia 1998, cuando avanzó en una definición por penales.

Por eso, para numerosos seguidores argentinos, la histórica prenda de Maradona se transformó en una auténtica cábala. Y ahora, con Claudia Villafañe mostrándola nuevamente antes de una semifinal mundialista, la ilusión volvió a instalarse entre quienes sueñan con otro capítulo inolvidable frente al conjunto inglés.

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