Leyenda de la Copa del Mundo predice el Argentina vs Inglaterra: “Ganarán en penales”

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ entra en su etapa definitoria en un certamen que ya conoce sus cuatro semifinalistas. Considerando este asunto, argentinos e ingleses tendrán el protagonismo en un partido que contó con el pronóstico de un importante futbolista. ¿Qué dijo?

Sin lugar a dudas, Lothar Matthaus marcó las diferencias vistiendo los colores de la camiseta de la Selección de Alemania. Palpitando evidentemente los choques de la siguiente ronda, el europeo se animó a dar su análisis sobre el cotejo que se realizará en Atlanta.

El germano consideró que la segunda semifinal será muy igualada y que ambos conjuntos han evidenciado sus puntos débiles. “Los ingleses no ofrecieron un rendimiento excepcional ante Noruega, y Thomas Tuchel tampoco quedó satisfecho”, señaló.

En la misma línea agregó que este partido podrá definirse desde los doce pasos con un triunfo argentino debido al trabajo que realizaría su arquero, Emiliano el Dibu Martínez.

Lionel Messi quiere romper el maleficio|X: Argentina

¿Quién sería el oponente de Argentina en la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™?

El ex jugador teutón reveló que percibe a los franceses como uno de los candidatos para el encuentro que tendrán que realizar ante su similar de España.

“Ese era el camino de Alemania: llegar a semifinales o incluso a la final. Ese era mi sueño antes del Mundial. Mi sueño es realista”, confesó. Adicionalmente agregó que se ha convertido en un verdadero seguidor de la propuesta francesa en el actual certamen. “Me he vuelto admirador de Francia: no solo por su creatividad y velocidad en ataque, sino porque es un placer verlos jugar”, cerró.

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¿Cuáles fueron las declaraciones de Lionel Messi posterior a la clasificación?

El referente del combinado sudamericano habló con la prensa y agregó que el paso dado ante Suiza fue muy importante contemplando el choque que tendrán ante los ingleses el próximo miércoles 15 de julio.

"Este grupo compite y no deja nunca de insistir, de querer más, de seguir estando a la altura de los mejores. No es normal lo que hizo este grupo. Ser campeón del Mundo, ganar dos Copas América y volver a estar otra vez en una semifinal entre los cuatro mejores. No es normal lo que está haciendo y por eso hay que disfrutarlo”, sentenció.