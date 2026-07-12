Iker Casillas no ve a Argentina como favorita del Mundial 2026: “Se la ve cansada y sin argumentos”

La Selección de Argentina aseguró su presencia en las semifinales de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ tras superar una serie compleja ante su similar de Suiza en los cuartos de final. El combinado dirigido por Lionel Scaloni cumplió con el objetivo deportivo de meterse entre los cuatro mejores equipos del torneo. Sin embargo, el rendimiento colectivo del conjunto albiceleste aún deja que desear y fue el histórico portero español Iker Casillas, quien analizó lo hecho por Argentina hasta el momento.

La Albiceleste quiere el pase a las semifinales|X: Argentina

El histórico exarquero y capitán de la Selección de España, Iker Casillas, analizó la actualidad del vigente campeón del mundo en TV Azteca y aseguró: "Este último partido de Argentina es un poco más de lo que venimos hablando. Yo no he visto una Selección, de las 4 que están ahí, que con tan poco haya conseguido tanto. Se espera quizás con un poco más de Argentina. Ha cumplido, está ahí y es la campeona del mundo que va a defender a ver quién le puede quitar ese cetro".

Además, Iker hizo énfasis en el desgaste físico que quizá está padeciendo el combinado albiceleste "A Argentina se la ve cansada y sin argumentos. Esperaba mucho más de Argentina después de los partidos ante Cabo Verde y Egipto".

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Las posiciones ocupadas por Argentina, España, Inglaterra y Francia en el ranking FIFA de selecciones configura un escenario sin precedentes en la era moderna de los campeonatos del mundo. Puntualmente, el dato histórico radica en que las semifinales de la competencia actual enfrentarán a los cuatro mejores equipos del planeta según el ranking actual que tiene a Francia en primer lugar, a la Argentina en segundo lugar, España en tercer lugar y por último Inglaterra en cuarto lugar.

De esta manera, las semifinales de la actual justa mundialista toman aún más valor ya que no hubieron sorpresas y las mejores selecciones del ranking se disputarán el tan anhelado trofeo.