Exposición del CMB: Boxeo, virtud y gloria

Este martes se inauguró en la sede de la Lotería Nacional, la exposición del Consejo Mundial de Boxeo, llamada: boxeo, virtud y gloria, en la que se podrán encontrar decenas de artículos originales, usados por las grandes estrellas del pugilismo.

El Consejo Mundial de Boxeo, se ha encargado a lo largo de los años de impulsar el deporte, cuidar a los peleadores y buscar que la afición siempre tenga el mejor de los espectáculos, y es en ese sentido, que ahora el CMB expone todos los artículos que tienen una carga histórica en ese deporte de los puños.

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Hay desde guantes de boxeo usados por grandes campeones, hasta shorts de figuras como Roberto “Manos de Piedra” Durán o el “Terrible” Morales, que hacen de esta exposición, la más destacada en su tipo.

La invitación de Mauricio Sulaimán, presidente del CMB

Mauricio Sulaimán inauguró esta nueva temporada de la exposición, con la compañía de los boxeadores actuales, retirados y de antaño.

“El boxeo y la Lotería tienen el sueño como algo en común. Estamos contentos de esta exposición, es maravillosa la historia del boxeo mexicano y del CMB. Es gratificante ver que estemos juntos por esta exposición. Los invito a que se den tiempo de venir, pueden ver la historia de los cinturones, guantes, batas y muchos artículos. Hemos estado en otros sitios y ahora estamos acá, esperando que vengan a verla”.