Noche histórica por el 15 aniversario de La Casa del Boxeo

El sábado 20 de noviembre quedará grabado en la historia del boxeo en México, por ser el día en el que se celebró el deporte de los puños y los 15 años de Box Azteca, congregando a figuras de la talla de 'Canelo' Álvarez y Sugar Ray Leonard.

En las instalaciones de TV Azteca, al sur de la Ciudad de México, se desplegó una movilización pocas veces vista, instalándose un ring, gradas, un banquete y todo para una celebración digna de una fiesta de 15 años. A los más de 120 convocados, se les entregó una emotiva invitación para asistir a este evento que La Casa del Boxeo esperaba con emoción.

Con esas altas expectativas, se recibió a pugilistas de antaño como Humberto 'La Chiquita' González, 'Pipino' Cuevas'; a estrellas internacionales como Sugar Ray Leonard, Antonio Tarver y a boxeadores que son estrellas en la actualidad como Saúl 'Canelo' Álvarez, Jaime Munguía, Ilunga Makabu, José 'Chon' Zepeda, entre otras.

Además tuvimos a personalidades que hacen posible el boxeo, como Mauricio Sulaimán, presidente del Consejo Mundial de Boxeo y a Fernando Beltrán, presidente de Promociones Zanfer.

Una emotiva fiesta de 15 años de Box Azteca

Durante la fiesta que duró algunas horas, las estrellas estrecharon sus manos, se abrazaron y gozaron de esta reunión con el motivo del festejo de Box Azteca, pero que sirvió para crear una convivencia nunca antes vista.

"Este es de los mejores días de mi vida", dijo Mauricio Sulaimán en el ring, cuando se le entregó el cinturón de La Casa del Boxeo, que reconoce el empeño de figuras que han aportado en estos 15 años.

Además, en la ceremonia, ese cinturón se le entregó a Benjamín Salinas, vicepresidente del Consejo de Grupo Salinas quien reconoció también todos los esfuerzos realizados por 15 años y destacó el profesionalismo de todos los que han hecho posible que La Casa del Boxeo esté al aire, y vaticinó que se aproximan muchos más aniversarios, pues el proyecto es sólido y crece cada día más.

'Canelo' Álvarez también recibió el cinturón de La Casa del Boxeo, al igual que su entrenador Eddy Reynoso, que no perdieron la oportunidad para decir que por allá del 2007, TV Azteca y Box Azteca fue el primer canal que le abrió las puertas para mostrarse como boxeador, cuando apenas era un pugilista que buscaba trascender en México, en modestas arenas.

Picasso derrota a Millán en los 15 años de Box Azteca

Además en la velada, Alan David Picasso venció en dos rounds al venezolano Millán, quien no resistió el castigo y le pasó factura la altura de la CDMX. El pleito estuvo ante las miradas de decenas de figuras del boxeo nacional y mundial, directivos, personalidades e invitados que celebraron a lo grande esta noche de aniversario de Box Azteca.