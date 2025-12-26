La exposición que REVELA los SECRETOS del campeonato de los Dodgers

Los Dodgers de Los Ángeles ya son parte eterna de la historia del béisbol, pero ahora su más reciente hazaña quedó inmortalizada de una forma que va mucho más allá de los festejos. En Cooperstown, el Salón de la Fama y Museo Nacional del Béisbol abrió oficialmente Autumn Glory, una exposición que desnuda, sin filtros, el camino al campeonato de la Serie Mundial 2025.

Para los fanáticos latinos en Estados Unidos —especialmente los que crecieron soñando con Dodger Stadium— esta muestra es una experiencia emocional. No se trata solo de trofeos o fotos: son objetos reales, usados en los momentos más tensos y decisivos del Clásico de Otoño, ahora al alcance del público.

La exhibición celebra el segundo campeonato consecutivo de Los Ángeles tras una Serie Mundial dramática ante los Toronto Blue Jays, definida en extra innings del Juego 7. Cada vitrina cuenta una historia distinta… y todas conducen al mismo final glorioso.

Las reliquias que cuentan el drama del campeonato

Entre los artefactos más impactantes se encuentra el bate de Miguel Rojas, con el que empató el Juego 7 en la novena entrada, una conexión que cambió la historia. También destaca la camiseta de Shohei Ohtani usada en el Juego 5, símbolo del peso que tuvo la superestrella en la postemporada.

El recorrido continúa con los picos de Will Smith, protagonistas del jonrón que dio ventaja definitiva; el guante de Mookie Betts, utilizado incluso en el doble play final que selló el título; y el bate de Freddie Freeman, responsable del jonrón de salida en la entrada 18 del inolvidable Juego 3.

Cada pieza transmite tensión, presión y grandeza. Incluso la camiseta del mánager Dave Roberts del séptimo juego forma parte del relato, recordando que los campeonatos también se ganan desde la banca.

Cooperstown también honra al rival y a la historia

La exposición no se limita a los Dodgers. Autumn Glory también reconoce momentos clave de los Blue Jays, como el guante de Trey Yesavage, los tacos de Addison Barger tras un grand slam histórico como emergente, y una pelota lanzada por Max Scherzer, quien hizo historia al aparecer en Series Mundiales con cuatro equipos distintos.

La muestra estará abierta hasta el final de la postemporada MLB 2026, consolidándose como una parada obligada para cualquier amante del béisbol. En Cooperstown, los Dodgers no solo ganaron un título: dejaron huella eterna.