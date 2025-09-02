¡NO ES BROMA! Expulsan a 3 canteranos por tomarse una FOTO con estrella de cine para adultos

En las últimas horas, se ha vuelto viral una foto de unos jugadores Sub-17 del equipo Atlético Goianiense con una actriz de cine para adultos pues diferentes medios han señalado que debido a la foto, fueron expulsados del equipo.

La noticia se ha empezado a ser cada vez más conocida por la opinión que ha generado entre los fanáticos de futbol.

Un total de seis jugadores fueron expulsados del Atlético Goianiense, tres de los expulsados son los que aparecen en la foto con la actriz de cine para adultos, Elisa Sanches.

Seis jugadores del Atlético Goianiense, de la Serie B de Brasil, fueron expulsados del club por sacarse una foto con la actriz erótica Elisa Sanches.

Los directivos del equipo, negaron a ‘Globo Sporte’ que la salida de los tres jugadores de cantera se deba a la foto pública, señalaron que se trataba por motivos de indisciplina y bajo rendimiento.

“Las bajas de los jugadores se basaron en criterios de rendimiento técnico”, justificaron desde el club, que informó que junto a los tres chicos de la fotografía fueron liberados otros tres futbolististas del equipo sub-17.

Así va el Atlético Goianiense sub 17

El Atlético Goianiense sub 17 se ubica en el último lugar de la tabla con solo tres puntos conseguidos tras 16 jornadas. El equipo solo ha logrado empatar tres encuentros y han perdido 16 juegos.

O Atlético Goianiense recebe o Vasco nesta tarde pelo Campeonato Brasileiro Sub-17. A bola rola às 15h00 no Estádio Olimpico. A entrada se dá mediante a entrega de 1kg de alimento não perecível.



Foto: Bruno Corsino pic.twitter.com/ekknecB4BT — Atlético Goianiense (@ACGOficial) September 2, 2025

¿Quién es Elisa Sanches?

Elisa Sanches, es una figura conocida en el ámbito del entretenimiento para adultos en Brasil. Nacida en Río de Janeiro.

Sanches ha manifestado en diversas ocasiones su deseo de dedicarse al arbitraje de fútbol pero ha expresado que su mayor obstáculo para dar este paso son los prejuicios que podría enfrentar en el campo de juego.

“Siempre fue mi sueño de niña, pero la vida me hizo olvidarlo. Me propuse que este año me apuntaría y por fin empezaría mi curso para ser árbitra de fútbol”, afirmó Sanches tras inscribirse en la Federación de Fútbol del Estado de Río de Janeiro.