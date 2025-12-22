El extranjero que un día hizo historia en el América, hoy no tiene equipo y pide volver para retirarse en Coapa

De cara al Clausura 2026 los equipos van haciendo cambios en sus plantillas y se cree que Igor Lichnovsky saldría del Club América y llegaría a otro equipo de la Liga BBVA MX. Pero más allá de las bajas que podría tener el equipo dirigido por André Jardine, también se habla de aquellos que pueden llegar. Un extranjero que un día hizo historia ahora quiere volver.

Resulta que mientras Club América se centra en el fichaje de Emiliano Gómez , hay un defensa central que ha pedido regresar para retirarse en el equipo de Coapa. El futbolista que quiere regresar a las Águilas es Bruno Valdez, el paraguayo que supo hacer historia logrando una cifra récord en la institución azulcrema para los jugadores de su posición.

Bruno Valdez dijo que quiere regresar al Club América

“(Estoy) con muchísimas ganas de volver, terminar mi carrera futbolística y cerrar mi etapa en México, mostrarle a mis hijos que jugar en el Estadio Azteca es magnífico. Me gustaría retirarme en América, la verdad. Si es por mí, la verdad vuelvo y disfruto desde donde me toque apoyar a la gente también, a los compañeros”, expresó en diálogo con Gibrán Araige.

El día que Bruno Valdez hizo historia con el Club América

El 2 de marzo de 2022 Bruno Valdez alcanzó su gol número 27 con el Club América y se transformó en el zaguero más goleador en la historia de las Águilas. Sin dudas es una marca muy importante para él en lo personal y que sirve para marcar su huella en una institución gigante.

Además de eso, el ex Cerro Porteño (donde estuvo a préstamo en el último tiempo) y Boca Juniors (donde se le acabó el contrato) formó parte de un gran equipo que conquistó el Apertura 2018, la Copa MX Clausura 2019 y el Campeón de Campeones 2018-19.

Los números de Bruno Valdez en el Club América

De acuerdo a los datos de BeSoccer, sitio especializado en estadísticas de futbolistas, los números de Bruno Valdez con el Club América de México son los siguientes: