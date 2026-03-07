“Son los peores de la historia”: Los pilotos se quejan sobre los nuevos monoplazas de la temporada 2026 de F1

La temporada 2026 de la Fórmula 1 arrancó con debate entre los protagonistas del campeonato. Antes de disputarse el Gran Premio de Australia, varios pilotos de la parrilla expresaron inquietudes sobre los nuevos monoplazas y las exigencias técnicas del reglamento que debutó este año.

Durante las primeras actividades del fin de semana en Melbourne, figuras como Max Verstappen, Lewis Hamilton, Lando Norris, Fernando Alonso y Charles Leclerc compartieron su postura sobre el comportamiento de los autos. El neerlandés Verstappen señaló que la experiencia de manejo no resulta divertida y que en algunos momentos va en contra de los instintos naturales de un piloto.

Hamilton también habló sobre el impacto de las nuevas reglas en el estilo de conducción, donde el británico mencionó que los pilotos no pueden exigir el auto a fondo en todo momento, ya que la gestión energética provoca que el rendimiento del motor cambie en plena recta. Norris, por su parte, explicó que ahora debe prestar especial atención al uso de la batería y al momento de frenar, ya que pequeños ajustes pueden marcar la diferencia en cada vuelta.

Otros pilotos coincidieron en que el manejo exige mayor control estratégico durante la clasificación, Fernando Alonso comentó que los conductores dependen cada vez más de los sistemas del coche, mientras que Leclerc señaló que el enfoque técnico y la administración de energía influyen más que la conducción a máxima velocidad.

El inicio de temporada dejó un panorama de adaptación para equipos y pilotos dentro de esta nueva etapa del campeonato.Mientras continúan las evaluaciones sobre el rendimiento de los monoplazas, el Gran Premio de Australia representa la primera referencia competitiva para medir el impacto real del reglamento 2026 en la Fórmula 1.

Te puede interesar: Los pilotos que han llegado a Red Bull tras la partida de Checo Pérez

Clasificación del Gran Premio de Australia 2026: resultados y sorpresas en la parrilla

La sesión de clasificación en Melbourne dejó varios resultados destacados. George Russell consiguió la pole position con un rendimiento sólido para Mercedes, mostrando el potencial del monoplaza bajo la nueva normativa.

El segundo puesto fue para el debutante Kimi Antonelli, quien quedó a solo tres décimas de su compañero de equipo. Detrás apareció Isack Hadjar, que se convirtió en una de las sorpresas del día al colocar a Red Bull entre los primeros lugares tras una jornada complicada para el equipo.

Te puede interesar: CONFIRMADO: Los GP que serían CANCELADOS de la temporada 2026 de la Fórmula 1

La segunda fila estará integrada por Charles Leclerc y Oscar Piastri, quien se quedó fuera del top tres por una diferencia mínima, más atrás se ubicó el campeón defensor, Lando Norris, todavía en proceso de encontrar el equilibrio del McLaren con el nuevo reglamento.

Entre los momentos clave de la sesión estuvo la eliminación temprana de Max Verstappen, que quedó fuera en la Q1 tras un problema de fiabilidad y un trompo en pista. El neerlandés partirá desde las últimas posiciones de la parrilla. También desde la posición 18, arrancará Sergio Pérez, quien enfrentó dificultades con el tráfico y el ritmo del nuevo motor en el debut de Cadillac en la categoría.

¿A qué hora es el Gran Premio de Australia 2026 en México?

La carrera del Gran Premio de Australia marca el inicio oficial de la temporada 2026 de la Fórmula 1 y se disputa en el circuito de Melbourne. Debido a la diferencia horaria con México, el evento se corre durante la noche del sábado.

El arranque de la carrera está programado para las 22:00 horas (10:00 PM) tiempo del centro de México, por lo que los aficionados deberán seguir la primera competencia del año en horario nocturno. La prueba será la primera oportunidad para observar el rendimiento real de los equipos bajo el nuevo reglamento técnico y el regreso oficial de Sergio Pérez a la F1.