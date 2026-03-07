CONFIRMADO: Los GP que serían CANCELADOS de la temporada 2026 de la Fórmula 1

La temporada 2026 de la Fórmula 1 podría enfrentar sus primeros cambios antes de que avance el calendario. La situación de seguridad en Medio Oriente mantiene en duda la realización de dos carreras programadas para abril, mientras la categoría sigue de cerca la evolución del conflicto en la región.

De acuerdo con reportes recientes del paddock y medios especializados, los Grandes Premios de Baréin y de Arabia Saudita se encuentran en riesgo de cancelación. Las carreras están programadas para el 12 de abril en el circuito de Sakhir y el 19 de abril en Jeddah, respectivamente.

La categoría ha establecido el 20 de marzo como fecha límite para tomar una decisión definitiva sobre su realización, el principal factor que complica la situación es la seguridad del personal, equipos y logística del campeonato. Los recientes ataques en la zona del Golfo han generado restricciones en rutas aéreas y cambios en los planes de transporte del material de los equipos, ante este panorama, la organización prioriza la protección de todos los involucrados antes de confirmar los eventos.

En caso de que ambas carreras se cancelen, el calendario pasaría de 24 a 22 competencias. Aunque se mencionaron circuitos europeos como posibles sustitutos, la logística para trasladar el equipo en un periodo tan corto hace poco viable organizar carreras alternas.

Mientras se toma una decisión, el campeonato inicia su actividad este fin de semana con el Gran Premio de Australia en el circuito de Albert Park Circuit, en Melbourne. La carrera también marcará el regreso del mexicano Sergio 'Checo' Pérez a la parrilla con el nuevo equipo Cadillac, donde compartirá escudería con el finlandés Valtteri Bottas.

¿Cuándo y a qué hora es el Gran Premio de Australiade la F1 2026?

El Gran Premio de Australia se disputará este fin de semana en el circuito de Albert Park Circuit, en Melbourne. Para México, la carrera está programada para la noche del sábado al domingo debido a la diferencia de horario con Australia. La largada será a las 22:00 horas (tiempo del centro de México), con lo que se dará inicio oficial a la temporada 2026 de la Fórmula 1.

