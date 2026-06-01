¿Se prende los FOCOS ROJOS en Noruega? La razón por la cual no jugó Haaland ante Suecia

La Selección de Noruega firmó una contundente victoria de 3-1 sobre su similar de Suecia en un compromiso de preparación de alta intensidad. Sin embargo, la gran sorpresa de la jornada se dio antes del silbatazo inicial, cuando se confirmó que la máxima estrella del conjunto nórdico, Erling Haaland, no tendría minutos en el terreno de juego, observando el encuentro desde la tribuna.

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Lejos de encender las alarmas por una posible lesión de gravedad, la ausencia de Haaland se debió estrictamente a una decisión técnica y de gestión de plantilla. El seleccionador noruego optó por dosificar la carga física del delantero del Manchester City y guardarlo por pura precaución, priorizando su recuperación integral tras la extenuante temporada europea y el cargado calendario de partidos que ha arrastrado recientemente a nivel de clubes.

A pesar de no contar con su principal referente en el eje del ataque, la escuadra local demostró que tiene variantes ofensivas de peso para competir al más alto nivel. Apenas al minuto 8, Jorgen Strand Larsen abrió el marcador para poner el 1-0 tras aprovechar un parpadeo en la zaga sueca.

La ofensiva noruega mantuvo el acelerador a fondo y al minuto 18, la joya Antonio Nusa amplió la ventaja con un soberbio remate que significó el 2-0. Antes de concluir la primera mitad, al minuto 37, el propio Strand Larsen firmó su doblete de la tarde colocando un categórico 3-0 que encarriló el triunfo. En la parte complementaria, Suecia logró descontar al minuto 76 por conducto de su figura, Alexander Isak, dejando el 3-1 definitivo en la pizarra.

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