¿Qué hacía Raúl Jiménez junto a Lisa de Blackpink? Así fue el increíble encuentro del que habla todo el mundo

Las redes sociales explotaron con una colaboración que fusiona el futbol con la cultura pop global. El delantero de la Selección Mexicana, Raúl Jiménez, se metió entre las tendencias de "X" por protagonizar un anuncio promocional junto a la cantante Lisa (de Blackpink) y Kylian Mbappé. El clip se destaca por un tono humorístico que capturó la atención de los amantes del deporte y de los apasionados por la música.

El pico máximo de euforia se generó en la secuencia que muestra un momento de complicidad entre la artista y el atacante. Jiménez se acerca a la surcoreana para solicitarle un autógrafo, pero la trama adquiere un giro cómico inmediato: el goleador emprende una carrera con el balón en los pies ante la incesante presión del delantero de Real Madrid.

Lisa y Raúl Jiménez jugador de la selección mexicana, Lisa viene a México. pic.twitter.com/BqzhcKww8B — Gis ★ (@liligisoo) June 4, 2026

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A lo largo de la jornada, los internautas elogiaron la capacidad de la marca para diseñar una campaña con tanta diversidad cultural. A pocos días de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, dos futbolistas con serias ambiciones en la competencia se entremezclaron con una estrella asiática que brilla arriba del escenario.

Jiménez sigue haciendo historia

A las pocas horas de viralizarse su "actuación", el delantero dejó en evidencia que se siente mucho más cómodo dentro de un campo de juego. ¿La razón? Marcó uno de los goles en la contundente victoria (5-1) de México sobre Serbia, duelo amistoso de preparación que se jugó en el Estadio Nemesio Diez.

Con esta celebración, el hombre del Fulham igualó el récord de Jared Bogetti y se acerca cada vez más a Javier Hernández. ¿Podrá desplazar también a Chicharito?

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