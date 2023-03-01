Fallece Just Fontain, hombre récord del futbol francés

París, Francia. El legendario futbolista francés Just Fontaine, poseedor del récord de goles marcados en la fase final de un mundial, con 13 tantos en la Copa del Mundo Suecia 1958, falleció a los 89 años, anunció este día su familia.

Nacido en 1933 en Marrakech, en el antiguo Protectorado Francés de Marruecos, Fontaine fue un delantero centro clásico que se convirtió juntó con Raymond Kopa en la gran figura del Stade de Reims de los años 50 y comienzos de los 60.

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Al frente del Reims, "Justo", como era conocido popularmente, protagonizó duelos épicos en Copa de Europa ante el Real Madrid, primero con Kopa a su lado y luego con este en el equipo blanco.

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Ambos clubes protagonizaron la final de la Copa de Europa de 1959, con victoria madridista por 2-0, un torneo en el que Fontaine fue el máximo goleador con diez tantos.

Con la selección de Francia marcó 30 goles en 21 partidos. Su gran logro fue marcar 13 tantos durante el mundial de 1958 jugado en Suecia, un récord absoluto que sigue sin ser superado 64 años después.

En ese mundial, Francia fue eliminada en semifinales para acabar tercera, eliminado por la Brasil de un emergente Pelé que se llevó el título.

Brasil ganó a Francia 5-2 en esa semifinal, con un triplete de Pelé, entonces de 17 años. Fontaine, que marcó un tanto, dijo después: "Cuando vi jugar a Pelé, pensé en colgar las botas".

En la liga francesa marcó 164 goles en 200 partidos. Pero dos fracturas casi consecutivas en la pierna izquierda (una doble en 1960 y otra simple en 1961), forzaron su retirada en 1962 con solo 29 años.

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Durante el mundial de Brasil 2014, Fontaine recibió una Bota de Oro de homenaje por su récord, en una ceremonia en la que se mostró "orgulloso" de recibir el premio de manos de Ronaldo Nazario y Michel Platini.

Reacciones por la muerte de Just Fontaine

El anuncio de su fallecimiento fue seguido de una cascada de reacciones en el futbol francés.

La Federación Francesa de Futbol (FFF) manifestó su "enorme emoción" y anunció que la memoria de Fontaine "será honrada por un minuto de silencio en todos los terrenos" de juego del país, comenzando por los tres encuentros de cuartos de final de Copa que se disputan esta noche.

El PSG despidió a su antiguo entrenador como "un monumento del futbol francés".

Una estrella del futbol francés, un goleador sin par", consideró el Stade de Reims, el club con el que va asociada su carrera, aunque también jugó anteriormente en el OGC Niza y en el US Marocaine.