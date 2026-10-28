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Fútbol

Luto en la Selección Argentina: Fallece la madre de querido integrante

Se dio a conocer el sensible fallecimiento de la madre de Lionel Scaloni a sus 74 años de edad

Messi, Argentina
Lionel Scaloni head coach Lionel Messi of Argentina during the game between Chile and Argentina as part of the CONMEBOL Copa America USA 2024 group A, at MetLife Stadium, on June 25, 2024 in East Rutherford, New Jersey, United States.|Adrian Macias/Adrian Macias

Escrito por: Iván Vilchis

Este miércoles 28 de octubre del 2026, se dio a conocer el sensible fallecimiento de Eulalia Marzetti, madre del entrenador de la Selección de Argentina, Lionel Scaloni.

Diferentes medios dieron a conocer la sensible noticia confirmando que la muerte de la madre del entrenador había sido el martes 27 de octubre del 2026. Eulalia Marzetti, conocida como 'Lali' falleció a los 74 años de edad en Pujato, en Santa Fe, donde vivía junto a su marido, Ángel Scaloni.

La madre de Lionel Scaloni atravesaba complicaciones de salud desde hace varios años pues el propio entrenador le dedicó la victoria de la Copa América en 2021 y reveló que estaba grave de salud, "Se lo quiero dedicar a mi vieja, que hace unos días tuvo un problema bastante grave y la está peleando”.

La Selección de Argentina le manda emotivo mensaje a Scaloni

La Selección de Argentina le dedicó un emotivo mensaje a Lionel Scaloni, dandole las condolencias a su entrenador y a toda la familia. Le mandaron un abrazo fraternal para este difícil momento.

"La Asociación del Fútbol Argentino toda, con su Presidente Claudio Tapia a la cabeza, le envía sus condolencias a nuestro entrenador Lionel Scaloni y toda su familia por el fallecimiento de su madre, Eulalia Marzetti. El abrazo fraternal de todos los argentinos para el gringo y sus seres queridos en este difícil momento. ¡Mucha fuerza!"

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