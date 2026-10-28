Luto en la Selección Argentina: Fallece la madre de querido integrante

Este miércoles 28 de octubre del 2026, se dio a conocer el sensible fallecimiento de Eulalia Marzetti, madre del entrenador de la Selección de Argentina, Lionel Scaloni.

Diferentes medios dieron a conocer la sensible noticia confirmando que la muerte de la madre del entrenador había sido el martes 27 de octubre del 2026. Eulalia Marzetti, conocida como 'Lali' falleció a los 74 años de edad en Pujato, en Santa Fe, donde vivía junto a su marido, Ángel Scaloni.

La madre de Lionel Scaloni atravesaba complicaciones de salud desde hace varios años pues el propio entrenador le dedicó la victoria de la Copa América en 2021 y reveló que estaba grave de salud, "Se lo quiero dedicar a mi vieja, que hace unos días tuvo un problema bastante grave y la está peleando”.

La Selección de Argentina le manda emotivo mensaje a Scaloni

La Selección de Argentina le dedicó un emotivo mensaje a Lionel Scaloni, dandole las condolencias a su entrenador y a toda la familia. Le mandaron un abrazo fraternal para este difícil momento.

"La Asociación del Fútbol Argentino toda, con su Presidente Claudio Tapia a la cabeza, le envía sus condolencias a nuestro entrenador Lionel Scaloni y toda su familia por el fallecimiento de su madre, Eulalia Marzetti. El abrazo fraternal de todos los argentinos para el gringo y sus seres queridos en este difícil momento. ¡Mucha fuerza!"