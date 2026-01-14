ÚLTIMA HORA: Houston Dynamo sacude el mercado con millonaria oferta a Cruz Azul

Se abre el camino para la salida de uno de los jugadores extranjeros del conjunto de Cruz Azul. El Houston Dynamo de la MLS ha presentado una oferta formal de 10 millones de dólares por el mediocampista polaco Mateusz Bogusz, quien llegó a La Máquina en 2025 procedente del LAFC, según información del periodista Fabrizio Romano.

El fichaje del europeo representó en su momento una fuerte inversión para el club cementero, que desembolsó alrededor de 9 millones de dólares para hacerse de sus servicios. La apuesta buscaba darle dinamismo y creatividad al medio campo, pero el rendimiento del jugador no ha convencido a la directiva ni a la afición en su totalidad.

¿Cuál ha sido el rendimiento de Mateusz Bogusz con Cruz Azul?

Bogusz disputó 39 partidos oficiales con la camiseta celeste, en los que ha logrado 3 goles, uno de ellos en la final de la Copa de Campeones de Concacaf, y 7 asistencias. Aunque ha mostrado destellos de calidad, su irregularidad y la competencia interna lo relegaron a un papel secundario. La expectativa era que se convirtiera en un motor ofensivo, pero su impacto ha estado limitado y no ha logrado consolidarse como titular indiscutible.

Una oportunidad de negocio para el Cruz Azul

La propuesta del Houston Dynamo llega en un momento clave para Cruz Azul. De concretarse la transferencia, el club no solo recuperaría la inversión inicial, sino liberaría una plaza de extranjero y tendría oportunidad para reforzar otras zonas del campo de cara a este Clausura 2026.

En La Noria ya se analizan posibles sustitutos, conscientes de que la salida del polaco abriría espacio para una nueva incorporación extranjera. La directiva busca un perfil que pueda aportar regularidad y liderazgo en el mediocampo, algo que Bogusz no consiguió consolidar.

Para Bogusz, la oferta representa la posibilidad de regresar a la MLS, un entorno que conoce bien y donde podría relanzar su carrera con miras a la Copa Mundial de la FIFA 2026. Su ausencia en la pretemporada de Cruz Azul fue interpretada como una señal clara de su intención de cambiar de aires, lo que refuerza la idea de que su salida es inminente.

Mientras los celestes evalúan la propuesta, el mediocampista polaco parece tener decidido que su futuro está lejos de México.

